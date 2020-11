La foto de Kate del Castillo en la que le dicen: "Parece señora con 5 hijos"

Pese a que por muchos años, Kate del Castillo, ha sido considerada como una de las figuras femeninas más hermosas de la televisón mexicana, muchos de sus seguidores de Instagram aseguran que ya dio "el viejazo". La protagonista de La Reina del Sur causó un revuelo en dicha red social tras compartir una fotografía en la que aparece con un vestido rojo y se ve muy radiante y sonriente.

Sin embargo, dicha imagen no fue del agradó de muchos de sus fans y dividió oponiones. De manera casi inmediata, la actriz de Televisa recibió múltiples elogios y piropos, pero también muchas críticas, supuestamente por que ya se le notan los años y se ve "vieja".

“Ya se le notan los años, se ve vieja", “Parece señora con 5 hijos" “Linda pero ya con bastantes marcas", son algunos de los comentarios en la publicación. Cabe señalar que la hija del actor, Érick del Castillo, celebró en el pasado mes de octubre su cumpleaños número 48, sin embargo, la actriz de Televisa, le sigue los pasos a su colega Maribel Guardia para mantenerse joven y bella.

Recientemente la actriz que participó en la novela Muchachitas en los años 90´sorprendió con unas fuertes declaraciones que hizo durante el programa Red Table Talk, programa de Lili, Gloria y Emily Estefan. Durante la charla, del Castillo abrió su corazón y habló de la pesadilla que vivió con su ex, Luis García, además de contar la experiencia que vivió tras reunirse con Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"Nunca le dije a nadie que me pateaba y estrangulaba. Fue un matrimonio violento. Fue un matrimonio muy malo. A veces no me creían porque nunca le dije a nadie. Estaba literalmente secuestrada en mi casa. No me dejaba salir, nada y no quería que trabajara", relató la actriz.

Sin embargo, la estrella de telenovelas aseguró que tanto era su amor, que de alguna forma justificó las señales de violencia. "Él era muy gracioso, fascinante, encantador... pero luego lloraba hasta cansarse, me abrazaba y se ponía de rodillas diciendo '¡por favor, por favor', perdóname, necesito ayuda'".

Respecto a su encuentro con el capo de Sinaloa, Joaquín "El Chapo", Guzmán, la actriz señaló que :"Pensé que iba a ser violada... definitivamente me iba a matar o algo por el estilo", dijo la actriz al programa Ted Table Talk: The Estefans.

