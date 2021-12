La foto con la que Angelique Boyer enamoró a Sebastián Rulli muy juntitos

Diciembre llegó y la actriz Angelique Boyer está más feliz que nunca de vivirlo muy juntito a su novio, el actor Sebastián Rulli en la modalidad de 'muy juntitos'; y es que luego de asistir a un boda que no era la suya a San Miguel de Allende, Guanajuato, México, la pareja volvió a disfrutar del lugar.

No llegaba el fin de semana pasado, cuando Angelique Boyer y Sebastián Rulli volvieron a revivir sus mejores momentos como pareja en el mismo San Miguel de Allende, durante su estancia en el hotel Live Aqua Urban Resort, según la ubicación de sus publicaciones en Instagram.

Vestida de negro y con un maquillaje un poco más intenso al que Angelique Boyer está acostumbrada a utilizar, y uñas pintadas de rojo, la actriz de "Vencer el Pasado" (2021) -producida por Rosy Ocampo para Televisa-, deslumbró a través de su cuenta de Instagram el pasado viernes 3 de diciembre.

Dicen que las personas siempre regresan a donde mejor se sienten y la actriz de 33 años se robó a Sebastián Rulli de la producción del remake de "Los Ricos También Lloran" y se escaparon a la ciudad colonial de Guanajuato.

"Viernes de diciembre y calor... que tengan un lindo fin de semana", se lee en la descripción de la publicación de la francesa del primer viernes de este diciembre 2021; pero no fue la única en alegrarse por su viaje de nuevo a San Miguel de Allende, pues Sebastián Rulli, también se pronunció hacia la emoción que le causan las fiestas navideñas.

África Zavala -quien este lunes inició grabaciones en "Corona de Lágrimas, 10 años después" y compartió créditos en el proyecto pasado con Angelique Boyer, escribió "Bella", mientras Livia Brito con quien hizo "Abismo de Pasión" (2012) expresó "Hermosa", pero fue Sebastián Rulli quien externó: "VIERNES y juntitos!! Nada mejor".

Por su parte, el histrión de 46 años, originario de Argentina-, compartió una postal en su cuenta de Instagram, en la que se le ve posando junto a un árbol adornado con esferas muy a la mexicana, y por la que expresó:

"Me encanta Diciembre porque es como el Viernes de cada Año!! Ya huele a Navidad, posadas, reuniones… festejos!! Les mando millones de besos!! Quien quiere?? #hoytoca #viernes #diciembre #afestejarsehadicho #christmas".

Tras ello, Sebastián Rulli ha recibido más de un millar de los comentarios más aduladores de fanáticos y famosos como Víctor González, con quien coincide en los foros de Grabación de "Los Ricos También Lloran", que apoyó a Rulli con un "Exacto" y un cohete en movimiento.

