¡La espera terminó! Claudia Álvarez presume las primeras fotos de sus mellizos

La espera ha terminado para la actriz Claudia Álvarez, quien por casi nueve meses llevó en su vientre a sus mellizos recién nacidos y más orgullosa no podría estar, pues ya presumió las primeras fotos de sus dos bebés, los nuevos integrantes de la familia Rovzar Álvarez.

Pasaron ya los primeros días junto a sus orgullosos padres Claudia Álvarez y Billy Rovzar así como con Kira su pequeña hermanita y las primeras imágenes de los mellizos que llevan por nombre Clío y Billy, ya circulan en redes sociales.

Pues fue la actriz de telenovelas como "Vencer el Desamor" (2020-2021), que no dudó en mostrar su orgullo al haberse convertido en madre por segunda vez, tras dar a luz al par de mellizos que como contó a través de su cuenta de Instagram, se adelantaron varias semanas, pues los esperaban para el mes de febrero.

No obstante, la esposa de Billy Rovzar -el exitoso productor de series de Netflix-, también reveló que los mellizos nacieron antes de tiempo, ambos se encuentran muy bien y gozan de buena salud, tras llegar a este mundo el pasado 15 de enero.

"Hace 8 días llegaron mis 2 amores que faltaban para completar mi familia, se me adelantaron muchas semanas y gracias a Dios están sanos!!", se lee en la publicación de Claudia Álvarez del pasado sábado 22 de enero.

También se refleja el profundo amor con el que ha recibido a sus dos bebés dentro de su seno familiar, dejando ver su más grande orgullo:

"Con sus manitas de 1 cm al apretar mi dedito siento que son tan fuertes como un oso, e ir con ustedes a hacer de cangurito piel con piel me ha conectado hasta lo más profundo de mi alma!!! Bienvenidos a la familia RovzAlvarez... Bienvenidos al amor más grande que hay en la vida!!! #TodaLaVidaTodosLosDías #Clio #Billy #LosRovzAlvarez #Twins".

Y los comentarios de los famosos no se han hecho esperar, y se han unido a la felicidad que embarga a la actriz y a toda su familia: "Felicidades Clau! Que alegría saber que están bien los 3. Te mando un abrazo enorme", se lee por parte de la periodista de espectáculos Shanik Berman, mientras que Mariana Seonae, con quien Claudia compartió créditos en "Hasta el fin del mundo" (2014-2015), también les dio un cálido recibimiento a los bebés: "Bienvenidos Clío y Billy" entre ojos de amor, fuegos artificiales y corazones rojos.

Así mismo, fue la actriz Irán Castillo quien también está a punto de convertirse en mamá por segunda vez, dijo: "Mucho amorcito para toda la familia! Muchas felicidades hermosa! Que emoción!". Por su parte, África Zavala, quien también coincidiría con la actriz en "Vencer el Pasado" (2021), se unió a su felicidad expresando: "Felicidades Clau !! Dios los bendiga siempre".

A la felicidad de Claudia Álvarez y Billy Rovzar, ha sido celebrada también por decenas de famosos, quienes han apapachado a la guapa actriz desde las redes sociales.

