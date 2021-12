La épica foto de Carmen Salinas y Cepillín que demuestra los grandes amigos que eran

Dos grandes figuras del medio del espectáculo partieron a otra dimensión este año, quienes coincidieron en muchas ocasiones en programas de tv y eventos además de ser grandes amigos; se trata de Ricardo González 'Cepillín' y la primera actriz Carmen Salinas, quien apagó su luz el pasado jueves 9 de diciembre por la noche.

Y con su fallecimiento, cientos de artistas y fanáticos de la también cantante empezaron a circular en redes sociales, así como infinidad de mensajes dedicados a Carmen Salinas por el gran ser humano que siempre fue, por su legado como artista y por el gran cariño que sembró en millones de fans.

Y la cuenta oficial de Instagram de Ricardo González 'Cepillín' manejada por su hijo también de nombre Ricardo, no fue la excepción en pronunciarse ante la muerte de la también política mexicana nacida en Torreón, Coahuila (estado de México), hace 82 años.

Su última publicación, fue dedicada a despedir con honores a la productora de la obra de teatro "Aventurera" desde 1997 -que por cierto ya alcanzó a Edith González y Xavier Ortiz, dos de los actores que tuvieron participación en el proyecto-. Y tras una épica foto de Carmen Salinas y Cepillín que demuestra los grandes amigos que eran, se lee:

"Descansa en paz la madrina de Ricardo González Cepillín y de muchos de este medio artístico #carmensalinas @carmensalinas_56".

Fue con una postal en blanco y negro, que Ricardo González 'Cepillín' demostró el gran cariño que se tenían él y Carmen Salinas cuando ya eran dos grandes hace ya algunas décadas. Aunque no sería ni la primera ni la última, pues la popularidad que ambos alcanzaron en sus carreras artísticas, dio para mucho y a menudo se encontraban en diversos eventos.

Fue el pasado 11 de noviembre que, tras haber caído en el hospital de emergencia por un derrame cerebral, derivado de otras complicaciones de salud, la actriz que dejó un gran vacío en la telenovela "Mi Fortuna es Amarte" producida por Nicandro Díaz González este 2021, apareció en una postal junto al payasito más recordado de todos los tiempos en otra postal.

"Le deseamos a nuestra querida @carmensalinas_56 pronta recuperación estamos orando toda la familia", se lee en la publicación de la cuenta de Ricardo González 'Cepillín', deseando la pronta recuperación de la actriz, quien no pudo resistir más y cerró sus ojos para siempre la noche del pasado jueves tras mostrar una mejoría.

Hoy, la querida actriz ya descansa en paz y demás de haber alcanzado en la vida eterna a su querido amigo 'Chato' y su hijo, el pianista Pedro Plascencia Salinas, Carmen Salinas se ha reencontrado con Ricardo González 'Cepillín' con quien tenía una relación muy cercana.

Incluso, la actriz reconocida por su personaje de 'La Corcholata', también lamentó la muerte del payasito más querido de México que apagó su luz el pasado 8 de marzo de 2021.

