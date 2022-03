La épica foto de Aracely Arámbula y Gaby Spanic celebrando el Día del Teatro

El pasado domingo 27 de marzo, se celebra el Día del Teatro y la actriz Aracely Arámbula que ha brillado en el escenario últimamente, no ha perdido la oportunidad festejarlo con una épica foto junto a Gaby Spanic, una de las actrices de más renombre en México.

A través de sus historias de Instagram 'la Chule' recordó la obra de teatro "Un Picasso" en la que en 2016, interpretó a la Señorita Fischer -una experta en el arte de origen alemán-, quien cuestiona a Pablo Picasso -interpretado por el primer actor Ignacio López Tarso- sobre tres de sus obras y por si fuera poco, le advierte que pueden ser quemadas una vez que sean identificadas como originales; pues el régimen Nazi de 1941, lo consideraba arte degenerado; una ofensa hacia el Führer.

Pero no sólo eso, pues tras su presentación, Aracely Arámbula fue vista por decenas de compañeros actores con lo que coincidió en los foros de televisión en producciones de Televisa o Telemundo en su paso por las telenovelas.

Y fue por eso, que Aracely dedicó un espacio en sus historias de Instagram, para recordar una de sus mejores participaciones en teatro junto a Don Ignacio López Tarso, tras hacer un medio desnudo de espaldas en pleno escenario.

Y la actriz de la puesta en escena con la que ha triunfado últimamente y desde 2014 interpretando a Dulce, es "¿Por qué los hombres aman a las cab***nas?", en la que comparte escenario con Mauricio Ochmann y Anastasia Acosta.

Pero al mismo tiempo, no pudo dejar de compartir un par de fotos con la venezolana que ha sido todo un ícono en las telenovelas en su natal Venezuela, México y Estados Unidos, Gaby Spanic.

En una de sus historias dedicadas al Día del Teatro, se lee: "El teatro es un gran maestro, es la mejor escuela de actuación; es un mundo mágico lleno de posibilidades para interpretar millones de personajes", frase dicha por la propia actriz.

Y por si fuera poco, algunos fans le han dedicado este pensamiento: "No todos tenemos los mismos talentos y habilidades, pero sí podemos brillar con lo que amamos hacer, y tú Aracely Arámbula eres magia en el escenario".

Así mismo, Aracely recordó otra de las escenas en las que ha triunfado en la obra de teatro producida por Rubén Lara con la que se ha ganado el reconocimiento del público estadounidense y mexicano con una larga gira por Estados Unidos y por algunas ciudades de México durante el último trimestre de 2021 y alguna presentaciones en 2022.

