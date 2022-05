La épica foto de Angelique Boyer y Aracely Arámbula: 'Felices los cuatro'

Hace algún tiempo atrás, recién entrada la década de los 2010, hubo dos parejas que hicieron mucho ruido en el medio del espectáculo y a más de diez años, siguen dejando huella y dando algo de qué hablar, pues entre ellos ya no están juntos, pero todo habría quedado en familia como estrellas de televisión que son. Y ésta es la épica foto de Angelique Boyer y Aracely Arámbula que mostraría su amistad y algo más...

"Felices los 4", como diría el exitoso tema del cantante colombiano Maluma del 2018 que en su momento desató toda una polémica por tratarse del tema de la infidelidad, es la que podría darle nombre a dicha fotografía que circula en redes sociales, en la que se puede ver al par de guapas actrices como son Angelique Boyer y Aracely Arámbula, pero no solas, sino con un par de galanes que han hecho historia.

Se trata del actor argentino Sebastián Rulli y del afamado y exitoso productor de telenovelas José Alberto 'El Güero' Castro, quienes en ese momento mantenían una relación de su cada quien con su cada cual. ¿Pues quién no recuerda el sonado romance de José Alberto Castro cuando Angelique Boyer fue la protagonista de la inolvidable "Teresa" (2010-2011) y 'El Güero' Castro confió en ella para darle el personaje protagónico de un clásico de telenovelas que en (1989-1990) hiciera la acriz Salma Hayek bajo la producción de Lucy Orozco para Televisa?

Dos parejas polémicas reunidas en una épica foto

No obstante, no eran los únicos famosos que daban de qué hablar en el tema del amor; pues luego de venir de dos truenes con famosos como el cantante Luis Miguel o el actor (en ese entonces futbolista Arturo Carmona), Aracely Arámbula optó por iniciar una relación con el histrión argentino Sebastián Rulli, con quien hay varias imágenes que respaldan lo dicho en redes sociales, en un perfil dedicado a la ex pareja en la que por supuesto se puede ver lo felices que eran.

Incluso, ellos iniciaron su relación cuando fueron parte del elenco de "Perfume de Gardenia", la puesta en escena en la que también participó -por cierto- Arturo Carmona, Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez (su hoy esposa) desde hace mucho tiempo y fue ahí donde hicieron click.

Un proyecto que las une

Pero independientemente de las relaciones amorosas que tuvieron en su momento Angelique Boyer y Aracely Arámbula, ambas comaprtieron créditos en la telenovela "Corazón Salvaje", un remake del 2009 del melodrama del mismo nombre de 1993, ambas producidas por Salvador Mejía y José Rendón -respectivamente- para Televisa. Arámbula fue la protagonista por partida doble al encarnar a un par de gemelas (una buna y una mala) y Boyer daba vida a una hermosa gitana de nombre Estrella que aunque estaba vigilada, encontró el amor al lado de Gabriel Álvarez (Sebastián Zurita).

Pero este cuartero de famosos que fueron pareja entre ellos, se habría desbaratado luego de que entre 2013-2014, y tras haber coincidido por segunda vez como pareja protagónica después de "Teresa", en el melodrama que llevó por nombre "Lo que la vida me robó", (2013-2014) y después de unas vacaciones en Francia, tras la puesta en escena "Los hombres son de Marte las mujeres son de Venus", Rulli no pudo aguantar más y le declaró a distancia su amor a la francesa. Y al día de hoy, tienen ya, siete años y medio como pareja.

Por su parte, Aracely Arámbula, vio derrumbada su relación con Rulli luego de algunos intereses diferentes que rondaban sus vidas; pues mientras ella buscaba oportunidades en favor de sus hijos Miguel y Daniel, el argentino andaba envuelto en cuestiones políticas de las asociaciones a las que pertenecen como actores.

No obstante, antes de que 'El Güero' Castro hablara sobre su ruptura amorosa con Angelique Boyer, ésta es de las pocas fotos que unen al cuarteto de famosos como las parejas que fueron hace ya, varios años.

