La cantante puertorriqueña Chesca lanza el sencillo "TuTuRu"

La cantante puertorriqueña Chesca estrenó el jueves su nuevo sencillo, "TuTuRu", canción que trata sobre la elección de la libertad y la independencia frente a relaciones amorosas tóxicas, según enuncia un comunicado de su disquera.

"TuTuRu", un tema relajado y a su vez bailable, está dominado por ritmos "pop", lo que supone un cambio musical en su carrera. El tema está acompañado por un video dirigido por Kevin Quiles, que apoya este nuevo estilo.

El sencillo, lanzado bajo la compañía discográfica Saban Music Group, ya está disponible en todas las plataformas de música digital. Y es que, Chesca se ha convertido en una de las jóvenes promesas puertorriqueñas, destacándose entre los artistas de la escena de la música urbana latina.

La guapa cantante de 26 años, comenzó el año con presentaciones en el festival latino "Calibash" en Los Ángeles y Las Vegas. A lo largo de su trayectoria ha actuado en escenarios televisivos como los de "Live with Kelly and Ryan" y "Jimmy Kimmel Live!".

Chesca también, se ha presentado en eventos importantes como Premios Lo Nuestro, Urban Divas United y Joe Biden MLK Special; en julio de 2021, se ganó su primera presea en Premios Juventud de Univisión, con su tema "El Cambio", lo que significó para ella un gran logro y así lo externó en su cuenta de Instagram:

"Wowwww!!!! Ganamos nuestro primer premio familia!!!! Y que especial que el tema ganador fue 'El Cambio', un tema que significa tanto para mí. Gracias @eduincaz @grupofirme por haber sido parte de este momento y apoyar tanto este tema! Graciasssss @sabanmusicgroup por creer tanto en mí y empujarme cada vez más!".

Su lista de colaboraciones incluye a artistas como Arcángel, De La Ghetto, Pitbull, Frankie Valli y Jon Z. Entre sus trabajos recientes se incluyen "Tu Weekend", "Adicto" (con Blessd y Nesi) y "Calor". EFE

"TuTuRu", es el segundo tema que la boricua estrena este 2022; el primero fue "Soltera", una fusión de bachata y trap que ha puesto a bailar a los latinos.

Y en las últimas horas, Chesca también ha dejado ver su felicidad desde México, a través de un post ante el estreno de su más reciente tema: "Ansiosa de compartir el comienzo de algo nuevo.... TUTURU 2.22.22".

Con información de P.RICO MÚSICA / Agencia EFE San Juan, P. Rico / Fotografía Instagram Chesca

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!