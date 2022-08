La brasileña Anitta se lleva el premio MTV a mejor vídeo latino

La cantante de origen brasileño Anitta, ganó el pasado domingo, el galardón a mejor vídeo latino en los Premios MTV a los Videos Musicales (VMA) que se celebró en el Prudential Center de Nueva Jersey.

El tema "Envolver" de Anitta se impuso a "Tití me preguntó" de Bad Bunny, "Remix" de Daddy Yankee, "Pepas" de Farruko, "In Da Getto" de J Balvin y Skrillex y a "Mamiii" de Becky G y Karol G, que también aspiraban a este galardón.

La ceremonia de entrega de los premios contó con la actuación en directo de la propia Anitta que al recibir el premio mostró su orgullo por ser la primera cantante de su país en levantar la estatuilla del astronauta que entregan los MTV.

Asimismo, los colombianos J Balvin y Ryan Castro llevaron los ritmos latinos a la abarrotada sala de conciertos, donde la realidad virtual se mezcló en ocasiones con las interpretaciones de los artistas que marcaron el ritmo de la ceremonia.

Misma que fue presentada por los cantantes LL COOL J, Jack Harlow y Nicki Minaj, siendo ésta última, quien también recibió el galardón honorífico en reconocimiento a su trayectoria, el Michael Jackson Video Vanguard Award y el premio a mejor vídeo de hiphop. EFE

Y mientras la cuenta de Instagram de MTV compartió un vídeo en el que Anitta es entrevistada por la producción que indica: "Ha sido una gran noche para #Anitta, y después de su #VMAs victoria y actuación, chateó con @Dometi_ sobre la edición de lujo de #VersionsOfMe - y cómo fue trabajar con #MissyElliott: "¡Lloré!"...", la exitosa cantante brasileña no pudo dejar de compartir el momento en el que fue nombrada y ganó el mencionado premio.

"No escribiré nada ahora mismo porque todavía estoy procesando todo lo que acaba de pasar esta noche. GRACIAS GRACIAS GRACIAS @vmas", se lee, cuya descripción denota que se quedó sin palabras los primeros minutos después de haber ganado el galardón a mejor vídeo latino en los Premios MTV.

Y este lunes, la intérprete del éxito mundial "Envolver" por el que se ha llevado este verano dicho premio, también escribió: "¿Has visto mi actuación en el @vmas ayer?".

Con información de PREMIOS MTV / Nueva York, (EE.UU.) / Foto Instagram Anitta

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!