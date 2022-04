La brasileña Anitta lanzará el 12 de abril "Versions of Me", su quinto álbum

La cantante Anitta, considerada como la reina brasileña del pop y cuya canción "Envolver" ocupó la semana pasada el primer lugar entre las más escuchadas en el mundo en Spotify, anunció este jueves que el 12 de abril próximo lanzará "Versions of Me", su quinto álbum de estudio.

El disco, que inicialmente se llamaría "Girl From Rio", incluye algunas canciones que la cantante brasileña lanzó desde el año pasado en las plataformas musicales y otras, en portugués, español e inglés, que aún permanecen inéditas.

Anitta anunció la fecha de lanzamiento del álbum en mensajes en sus redes sociales, en las que también divulgó la imagen de la carátula, que muestra seis versiones diferentes del rostro de la cantante extraídas de fotografías de Jacob Webster y cuya producción estuvo a cargo del artista belga Maxime Quoilin, que también ha trabajado para cantantes como Beyoncé, Rihanna y Miley Cyrus.

"El nuevo nombre tiene más sentido", admitió la cantante al salir al paso a la polémica generada por su decisión de cambiarle a última hora el nombre a un disco en el que viene trabajando desde hace varios meses.

El lanzamiento fue anunciado un día después de que Anitta festejara sus 29 años y una semana después de que "Envolver", con más de 6,5 millones de reproducciones en Spotify, la convirtiera en la primera mujer latinoamericana en ser número uno del mundo y en la única brasileña con una canción entre las cinco más escuchadas en el mundo.

"Envolver", un reggaetón grabado en español y lanzado en noviembre del año pasado, es precisamente una de las canciones del nuevo disco, junto con "Girl From Rio", lanzada hace un año, "Faking love" (octubre de 2021) y "Boys Don't Cry" (enero de 2022).

Esta última fue la canción que Anitta interpretó junto con Miley Cyrus en Sao Paulo la semana pasada, cuando fue invitada a participar en el concierto de la estadounidense en la edición brasileña del Lollapalooza de este año. EFE

"Versions Of Me - The album - April 12th" escribió la famosa brasileña en su cuenta de Instagram, luego de que se ha consagrado como la primera latina número uno del mundo por su éxito "Envolver".

Con información de ANITTA / Agencia EFE Río de Janeiro, Brasil / Fotografía Instagram Anitta

