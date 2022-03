La banda Calibre 50 presenta nuevo vocalista que combina juventud con experiencia

La icónica agrupación mexicana del género norteño-banda Calibre 50 presentó el pasado viernes a su nuevo integrante, el regiomontano Tony Elizondo de 20 años, que buscará renovar e impulsar su "nuevo comienzo" de la banda como vocalista.

“La juventud, combinado con la experiencia, va a hacer un buen producto”, aseguró Armando Ramos, guitarrista y fundador de la agrupación, en una conferencia de prensa desde el rancho que esta banda tiene en el occidental estado de Jalisco, llamado "Yeguada el 50".

Ramos confesó que después de 12 años con Calibre 50, y antes de la llegada de Tony, llegó a existir cierta monotonía. “Hay que salir de la zona de confort”, añadió.

A finales de enero del 2022 la agrupación lanzó una convocatoria por internet para encontrar al nuevo cantante que reemplazaría a la voz principal, Edén Muñoz, también fundador de la banda, pues estaba preparando su lanzamiento como solista.

Después de una ardua búsqueda entre más de 6.500 cantantes que se presentaron a través de un video, encontraron en Tony el carisma y el talento necesario para continuar un proyecto cuyas canciones y vídeos suman más de 2.000 millones de reproducciones en plataformas digitales.

En la rueda de prensa, un emocionado Tony explicó que cuando se presentó a la prueba dijo: "Es mi momento", y finalmente gustó tras elegir la canción de la banda “Corrido de Juanito”.

Sobre si existía un miedo de comparaciones con Muñoz, Elizondo aseguró que se sentía tranquilo pues el simple hecho de que los integrantes originales de la banda hubieran buscado un nuevo timbre de voz para esta nueva etapa mostraba que confiaban en él y en su talento.

“Estoy completamente emocionado, no venimos a copiar a nadie, venimos a darle un inicio nuevo Calibre 50”, adelantó Tony, quien después interpretó junto a la banda canciones como “Simplemente gracias” o “A la antigüita”.

“Me puse como las novias tristes, es un proceso y es algo muy sentimental por el hecho de que lo conozco desde hace muchos años: los 12 años en Calibre 50 y antes de eso seis años más. Fue difícil aceptarlo y apoyarlo en la decisión que él tomó”, confesó Ramos.

No obstante, también mencionó que se siente feliz por su excompañero y que ahora junto a Tony y los también integrantes Alex Gaxiola y Erick García, continuará “el sueño” de Calibre 50. EFE

Con información de MÉXICO MÚSICA / Agencia EFE Guadalajara, Jalisco (México) / Fotografía EFE/ Photoamc

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!