La atrevida foto que Maribel Guardia borró de su Instagram

¡Muy raro!... La actriz Maribel Guardia siempre se ha caracterizado por compartir sus momentos del día a día, pero esta vez no sorprendió por lo que subió a su perfil, sino por lo que ¡borró!... Entre más de 3 mil publicaciones en su cuenta de Instagram, hubo una en especial que la costarricense se arrepintió de compartir, pero, ¿cuál fue la razón?

Hace un par de días, Maribel Guardia se mostró como acostumbra, bastante sexy, con un mini vestido color azul marino con unas enormes flores en tono rosado, sin embargo, al sentarse para posar para la foto, la esposa de Marco Chacón, casi luce sus atributos traseros, pues ha decir verdad le quedaba bastante cortito.

Y la razón por la que Maribel corrió literalmente a quitarse el vestido y ponerse sus ajustados pants, fue precisamente por lo corta de la prenda, por lo que, al lucir sus piernas de más, mejor prefirió eliminar la foto de entre sus publicaciones, no sin antes, escribir lo siguiente:

"Después de tomarme la foto salí corriendo a ponerme un pants. Pero es que es tan lindo el mini vestido de @loveboutique.oficial"; pues el motivo de posar con el mini vestido de manga "bombacha" y pronunciado escote de corazón, era modelar el outfit de una boutique, de donde seguramente la también modelo compra algunas prendas de su basto guardarropa.

Pero aunque la madre de Julián Figueroa borrara la postal de su cuenta oficial de Instagram, hubo quien la compartió en otros perfiles y fanpages de la actriz, por lo que no ha sido eliminada del todo de la red.

Y es que, lo que resulta todavía más sorprendente no es que haya enseñado una vez más sus delineadas piernas, partiendo de que los fanáticos y seguidores ya están acostumbrados de verla así y hasta un poco menos vestida cada vez que posa con sus diminutos outfits playeros o con ajustasdas prendas que casi no dejan nada a la imaginación.

Lo único que pudo haberla hecho retractarse de compartir la postal podría haber sido leer los halagadores y atrevidos comentarios que le deja su público masculino; sin embargo, para eso también solución con sólo bloquear al usuario o sus comentarios y ya.

Pero la expectación que causa su repentina decisión va más allá de un simple arrepentimiento... ¿Será que habrá pasado algo con esa fotografía o simplemente se equivocó al presionar por error "eliminar publicación"?

Tal vez, como dice la propia Maribel, se le hizo muy corto y mejor decidió eliminarla. Aunque por otro lado, su rostro, luce algo extraño, pues tal vez es el peinado o el fleco o su expresión la que no le gustó o simplemente le incomodó.

No se sabe, pero es un hecho, que Mariber luce espectacular como siempre, así que si la eliminó o no, eso no va a cambiar su forma de ser, ni su carisma ante su público.