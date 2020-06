La apelación de Bill Cosby pondrá a prueba el alcance de los procesamientos #MeToo

En una decisión deslumbrante que podría poner a prueba el marco legal de los casos de #MeToo, el tribunal más alto de Pensilvania revisará la decisión del juicio para permitir que otros cinco acusadores testifiquen en el juicio por asalto sexual de Bill Cosby en 2018, que terminó con la condena de la estrella de televisión.

Cosby, de 82 años, ha estado encarcelado en los suburbios de Philadelphia durante casi dos años después de que un jurado lo condenó por drogar y agredir sexualmente a una mujer en su casa en 2004. Cumple una condena de tres a 10 años.

La Corte Suprema acordó revisar dos aspectos del caso, incluida la decisión del juez de permitir que los fiscales llamen a los otros acusadores para que testifiquen sobre encuentros de hace mucho tiempo con el actor y el comediante. Los abogados de Cosby se han quejado durante mucho tiempo de que el testimonio es remoto y poco confiable.

El tribunal también considerará, ya que sopesa el alcance de la evidencia permitida, si el jurado debería haber escuchado el testimonio de la declaración de Cosby sobre conseguir Quaaludes (sedante) para dar mujeres en el pasado.

En segundo lugar, el tribunal examinará el argumento de Cosby de que tenía un acuerdo con un ex fiscal de que nunca sería acusado en el caso. Cosby ha dicho que confió en la supuesta promesa antes de aceptar la deposición en juicio en la demanda de la acusadora Andrea Constand.

Esos problemas han estado en el centro del caso desde que Cosby fue acusado en diciembre de 2015, días antes de que expirara el plazo de prescripción de 12 años. Los fiscales en los suburbios de Filadelfia reabrieron el caso ese año después de que The Associated Press luchó para revelar porciones de la deposición de Cosby en la demanda de difamación y agresión sexual de Constand.

Cosby pagó $ 3.4 millones para resolver la demanda en 2006. Durante la declaración, reconoció una serie de relaciones extramaritales. Los llamó consensuales, pero muchas de las mujeres dicen que fueron drogadas y abusadas.

Docenas se presentaron en los años siguientes para acusar a Cosby, amado durante mucho tiempo como "El Papá de Estados Unidos" por su exitosa comedia de la década de 1980, de mala conducta sexual.

El juez del condado de Montgomery, Steven O'Neill, permitió que sólo uno de ellos testificara en el primer juicio de Cosby en 2017, que terminó en un juicio nulo. Pero un año después de que el movimiento #MeToo explotó tras informar sobre el magnate de Hollywood, Harvey Weinstein y otros hombres poderosos, el juez permitió que otros cinco acusadores testificaran en el nuevo juicio.

El jurado condenó a Cosby por los tres delitos graves de agresión sexual. El abogado Brian W. Perry argumentó en la apelación que permitir que otros acusadores testifiquen en casos #MeToo "invierte la jurisprudencia constitucional sobre su cabeza, y la" presunción de culpa ", en lugar de la presunción de inocencia, se convierte en la premisa".

Sin embargo, el juez dijo que encontró "similitudes sorprendentes" en las descripciones de las mujeres de sus encuentros con Cosby, y dijo que, por lo tanto, el testimonio era permisible para mostrar evidencia de un "delito característico".

"En cada caso, (él) conoció a una mujer sustancialmente más joven, se ganó su confianza, la invitó a un lugar donde estaba solo con ella, le proporcionó una bebida o una droga, y la agredió sexualmente una vez que quedó incapacitada". 'Neill escribió en una opinión posterior al juicio. "Estas similitudes escalofriantes hicieron admisible (su) testimonio".

El portavoz Andrew Wyatt dijo el martes que la decisión se produce cuando los manifestantes en todo el país protestan por la muerte de los negros a manos de la policía y exponen la "corrupción que existe dentro del sistema de justicia penal".

"La falsa convicción de Bill Cosby es mucho más grande que él: se trata de la destrucción de TODAS las personas negras y de color en Estados Unidos", dijo Wyatt en un comunicado.

Constand, una ex jugadora de baloncesto profesional que ahora se acerca a las víctimas de agresión sexual, pidió el martes a la corte de apelaciones que no permita que "la riqueza, la fama y la fortuna de Cosby logren escapar de su pasado criminal malévolo, maligno y francamente".

Cuando se le preguntó sobre el encuentro con ella en la declaración de 2006, Cosby describió estar en su sofá y pasarle la mano por los pantalones después de darle tres píldoras que identificó como Benadryl. Constand dijo que la hicieron desmayarse. "No la escucho decir nada. Y no siento que ella diga nada. Y así continúo y entro en el área que se encuentra entre el permiso y el rechazo. No estoy parado", dijo.

Los expertos legales dijeron que la revisión de la apelación podría ayudar a aclarar cuándo los jueces deberían permitir el testimonio de "otro acto malo anterior" de otros acusadores en casos de delitos sexuales, al menos en Pensilvania, y si una supuesta promesa verbal de un fiscal debería obligar a su sucesor.

"Creo que Cosby todavía tiene una batalla cuesta arriba. La buena noticia es que la Corte Suprema del estado examinará la apelación", dijo la profesora de la Facultad de Derecho de Loyola, Laurie Levenson.

AP normalmente no nombra a las personas que dicen haber sido víctimas de agresión sexual sin su permiso, lo que Constand ha otorgado. Esta historia ha sido actualizada para mostrar que el nombre del juez se escribe Steven, no Stephen. También se ha actualizado para mostrar que el primer juicio de Bill Cosby en 2017 terminó en un juicio nulo, no en una absolución.