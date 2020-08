La amistad entre Kimberly Loaiza, Lele Pons y Sebastián Yatra

La cantante y youtuber mexicana, Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez presumió en sus redes sociales el encuentro que tuvo con la influencer y modelo, Eleonora Gabriela Pons Maronese, mejor conocida como Lele Pons y Sebastián Obando Giraldo (Sebastián Yatra) en Miami.

Siendo Kimberly Loaiza una de las youtubers más famosas de México y algunos otros países, sus imágenes junto a Lele Pons y Sebastián Yatra causaron sensación. Tanto la celebridad de internet internet y youtuber venezolana, como el intérprete de No bailes sola, aparecieron en algunos tiktoks de influencer mexicana. Pero sin duda, uno de los videos más exitosos en Tik Tok fue cuando aparece con el colombiano, Sebatián Yatra le entrega unas flores y se decepciona de Kimberly Loaiza con su respuesta. El video, hasta el momento tiene más de 14 millones de reproducciones.

No es la primera vez que Kimberly Loaiza aparece en los videos de la intérprete de No seas Celoso, pues en una ocasión también causaron furor al hacer otro Tik Tok. “Me encanta conocer personas lindas”, escribió Loaiza para hacer referencia a que había tenido la oportunidad de convivir y conocer no solo con «La venezolana más influyente del mundo en el 2016» y Sebastián Yatra, sino que también con Ricky Montaner, Guaynaa, Stefania Roitman y la youtuber Nicole García.

Y aunque muchos se extrañaron que no apareciera Juan de Dios Pantoja, se sabe que también se encuentra en Miami. Hace unos meses , Kimberly Loaiza y el intérprete de Error vivieron una situación complicada luego de que la famosa youtuber, Lizbeth Rodríguez compartiera que Juan de Dios le era infiel a La Lindura Mayor con su íntimo amigo, Kevin Achutegui.

Luego de este escándalo comenzaron a circular videos íntimos de Juan de Dios con otras mujeres, y aunque el cantante reconoció que se había equivocado y pidió respeto para las chicas que aparecían en los videos fue severamente criticado e incluso tuvo que cerrar su canal de Youtube y alejarse de Kimberly Loaiza porque ella se lo pidió. Posteriormente Kimberly Loaiza confirmó que se habían dado un tiempo, sin embargo, hasta el momento no ha dado a conocer si regresaron, y aunque se ha especulado que los han visto juntos ninguno de los dos ha confirmado.

Hace unos días Kimberly Loaiza sorprendió a salir a las calles a regalar 100 mil pesos a las personas más necesitadas que sufren los estragos de la pandemia. “No quería grabar porque dirán que esto lo hice para quedar bien, desafortunadamente personas negativas siempre aparecen hasta en las cosas más positivas. Yo sé que lo hago de corazón, sé que con esto no acabaré con el hambre del mundo, pero me hace sentir bien que a lo mejor algunas personas podrán poner gas en sus casas para cocinar, algunas mamás podrán comprar leche y pañales a sus bebés, algunos podrán comprar alimentos o cosas esenciales”, parte del mensaje de Kimberly.

Kimberly Loaiza colocó en sobres amarrillos 500 y 1000 mil pesos para regalar, y aunque no especifíco en el video de que lugar se trataba se rumoró que era en Morelos donde actualmente radica. Pese a que un adulto mayor se negó a recibir la ayuda por la religión a la que pertece la cantante, la Lindura Mayor causó alegría y hasta llanto en algunas personas por su buena acción.

El tema más reciente de Kimberly Loaiza es Me perdiste, el cual ha sido todo un éxito, hasta el momento lleva más de 37 millones de visitas.

