La supuesta rivalidad entre Victoria Ruffo y Ariadne Díaz en la telenovela La Malquerida

"La Malquerida" fue una producción de José Alberto "El Güero" Castro para Televisa, en el año 2014, protagonizada por Victoria Ruffo, Ariadne Díaz y Christian Meier. La historia está basada en la idea original de Jacinto Benavente -un productor español de cine-, cuyo apellido, llevaría el nombre de la hacienda que peligraba su estabilidad dentro de la historia.

A diferencia de las demás telenovelas, "La Malquerida" tuvo a su antagonista más fuerte en el protagónico masculino, a quien Christian Meier dio vida, un perosnaje que llevaba en la sangre, la obsesion de poner en juego el amor entre madre e hija, quienes tenían una fuerte rivalidad por el mismo hombre que tanto daño les hizo.

Dos grandes estrellas como Victoria Ruffo y Ariadne Díaz, sin duda, llenan la pantalla chica con su talento y presencia, pues ambas poseen una belleza inigualable. Sin embargo, la rivalidad como madre e hija en sus personajes de "La Malquerida" por disputarse el amor de un hombre, no sólo se veía reflejada en la pantalla, pues las especulaciones que se romoraban en 2014, se hicieron notar incluso antes de que se grabara el melodrama. Así lo dijo la propia Ariadne:

"Yo lo que te puedo contar es que ha sido un sueño trabajar con ella. Yo, para mí, es un gran regalo trabajar con ella, me lo llevo en el corazón y yo sí le tengo mucho cariño".

Ésto, luego de que Ruffo ya había declarado algunas "diferencias" entre ambas en el plano laboral:

"Te puedo decir que me he llevado mejor con otras hijas... Hay gente con la que te llevas mejor y gente con la que te llevas 'menos mejor', declaró la ex pareja de Eugenio Derbez.

Respecto a las especulaciones sobre que hubo algunos cambios de la producción para que Ariadne no fuera llamada "La Malquerida" como lo indica el guión, la bella acriz comentó:

"La verdad no lo creo, pero esa tendría que ser una pregunta más directamente para el productor", y agregó: "Al principio no era importante dejar claro quién es o quién no es [La Malquerida], creo que esa parte ni siquiera es tan importante. Finalmente la historia se llama así por el mal amor que el tiene el padrastro al personaje de Acacia (Díaz); yo vi una parte de la historia en la que justamente empiezan a hacer alusión a eso justamente al final, pero pues supongo que se habrá hecho como se tenía que hacer".

Respecto a su deseo de volver a trabajar con Victoria Ruffo, la actriz dejó claro que sí le gustaría volver a trabajar con ella:

"Sí, por supuesto. No me he topado en mi carrera a absolutamente nadie con quien no me gustara volver a compartir créditos. He aprendido mucho de ella, del señor López Tarso, de Raquel Olmedo -gente que tiene tanta experiencia en su haber- y por supuesto me siento muy afortunada, en verdad... Creo que no habíamos empezado a grabar, cuando ya estaba yo desmintiendo que si me llevaba bien o mal, pero bueno, son gajes del oficio", finalizó la actriz.

Por otro lado, aunque existen declaraciones "encontradas" respecto a su rivalidad entre ambas actrices, lo cierto es que con su experiencia, talento, entrega y sentimiento con el que las dos interpretan sus personajes, hicieron del melodrama un éxito del 2014, pues pese a que se han declarado tales diferencias de incompatibilidad de caracteres, el trabajo reflejado en pantalla era totalmente diferente, pues el melodrama reunió sin duda alguna, sus dotes artísticos.

