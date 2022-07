'La Güereja’ podría perder su casa tras compra ilegal a Sergio Sendel

El famoso villano de las telenoveals, Sergio Sendel está vinculado a un supuesto fraude de más de 50 millones de pesos por negociar ilícitamente propiedades ajenas, al igual que María Elena Saldaña, mejor conocida como ‘La Güereja’, quien estaría a punto de perder su casa por compra ilegal al actor de televisión.

"Yo soy la albacea de la herencia de mi papá; Jorge es mi medio hermano, nosotros no somos parte del medio (artístico), pero desgraciadamente el señor Sendel se encuentra involucrado al igual que María Elena Saldaña, y ya han salido incluso otros actores en un fraude que maquinó el señor Sergio Santaella Sendel", declaró Sylvia Paulette Prado de 56 años y media hermana del empresario Jorge Reynoso (esposo de la cantante Noelia).

Fue durante una entrevista con Chisme No Like, que Prado señaló que desde hace tiempo algunos familiares le habían comentado irregularidades en sus propiedades, hasta que descubrieron que Sergio Sendel había vendido ilegalmente la herencia, por lo que 'La Güereja' podría perder la casa donde vive.

Ante esto, Sylvia Paulette Prado aseguró que ‘La Güereja’, no perderá como tal la casa donde vive, pues ella también fue engañada por Sergio Sendel.“Aquí no hay ningún comprador de buena fe con excepción de la señora María Elena Saldaña”, indicó Prado.

La mujer manifestó que si la comediante se muestra cordial con ella y con sus demás familiares, lo que harán es cambiarla de domicilio. “Vamos demostrar la educación y manera de ser en que fuimos cridados si la señora es una tercera de buena fe, de esa manera vamos a manejar las cosas. La palabra echar suena muy brusca, el problema es que ella vive en la casa que era de mi papá, la cual tiene muchos recuerdos para mis primos y para mis tías”, indicó Sylvia Paulette Prado.

Por otro lado, de comprobarse lo que se dice de Sergio Sendel, el villano de las telenovelas, de 55 años, estaría involucrado en un caso de robo, despojo y fraude. "Sí hay demandas civiles, aún no se han hecho las demandas penales, porque estamos recabando toda la información, pero de que existen demandas por su puesto que existen.

Prado manifestó que viajó a México para solucionar los detalles con sus propiedades y que no se regresará a Holanda, donde radica hasta que arregle todo. "Yo vine a México precisamente a ordenar mis propiedades, tomé unos años sabáticos, trabajaba en un proyecto en Ucrania, yo vivo en Holanda, pero vine a México a ver qué estaba pasando con las propiedades. Mis primos me llamaron, me dijeron que viniera de urgencia porque estaban pasando cosas muy irregulares y fue cuando me empecé a dar cuenta de la intervención de los hermanos Santaella Sendel", explicó.

