La 'Evolución' personal de Chelsea Handler inspiró un nuevo especial

Chelsea Jane Handler es una comediante, actriz y escritora estadounidense que trabajaba para la cadena E! Entertaiment Television. Actualmente recién estrenó un especial de stan-up, con el que, sin darse cuenta, hizo un ejercicio de introspección muy profundo que la llevarían a conocerse mejor.

“Fue agradable descubrir por qué he sido tan perra durante tanto tiempo, y también ganar conciencia de mí mismo. Para saber eso, 'Oh, ¿me encontré de esa manera? No tenía ni idea ”, dijo el comediante. “Creo que el regalo de la autoconciencia a través de la terapia es uno de los mejores regalos que puedes recibir porque no hay precio para eso y te pone en tu lugar. Te humilla ".

La terapia es uno de los muchos temas que Handler aborda en su nuevo stand up, "Evolution", que se estrena el viernes en HBO Max. Es un proyecto personalmente ambicioso tanto por su contenido como por su creación logística. Filmado en la Central Railroad Station en su estado natal de Nueva Jersey, es uno de los únicos especiales de comedia importantes filmados durante la pandemia de coronavirus.

“Honestamente, es un momento bastante deprimente, y por eso fue algo importante para mí: A, salir de mi casa e ir a hacer algo productivo, que fue filmar el especial. Pero B, también trae algo de alegría y risa a este momento porque no se lanzarán muchos especiales de stand-up ”, dijo.

“Quería que este especial saliera antes de las elecciones y HBO Max me dijo: 'Escucha, si estás listo para filmar esto (durante la pandemia), estamos detrás de ti. Haremos que esto suceda con usted si podemos hacerlo de manera segura '. Y lo hicimos ".

Handler dice que buscó terapia después de sentirse constantemente indignada por el presidente Donald Trump, lo que tensó algunas relaciones con familiares y amigos. Pero aunque no rehuye su desdén por el comandante en jefe, los chistes políticos son una pequeña nota al pie de la actuación. Ella usa su humor para tocar temas de actualidad como el racismo, la injusticia social y el privilegio blanco, enfocándose específicamente en sus mensajes de búsqueda de calor.

“Estoy hablando con mujeres blancas. Esa es mi mayor base de fans ”, dijo Handler. “Estoy tratando de enseñar a los blancos cómo pensar fuera de su propia experiencia porque soy culpable de eso. No entendí que la mitad de mi éxito se debe al hecho de que soy blanca y linda. O era lindo. Ahora me estoy convirtiendo en una mujer mayor ".

La mujer de 45 años realizó su set unas 20 veces en clubes modestos en pequeñas ciudades de la costa este como Providence, Rhode Island y New Brunswick, Nueva Jersey, comenzando con audiencias de alrededor de 20 y aumentando gradualmente. Ella refinó continuamente su contenido, haciéndolo lo más fresco posible. (Su parte de Andrew Cuomo fue originalmente sobre Robert Mueller). El producto final incluye una audiencia de 150, todos socialmente distanciados con algunas máscaras, que marcan visualmente el período de tiempo de la producción.

“Hubo una profunda sensación de logro al poder lograr algo así, y ahora recibimos llamadas de todos los estudios preguntando cómo lo hicimos porque quieren filmar especiales”, dijo el ex presentador nocturno. “Dije, 'No sé, hice lo que dije y me hice un hisopo nasal cada 20 minutos'”.

Si bien las bromas sobre su experiencia con las drogas (legales e ilegales), las relaciones sexuales y el envejecimiento fluyen rápido y gratis, es en los últimos 15 minutos del especial de una hora que se vuelve suave y vulnerable, un lado que rara vez muestra, cuando habla sobre el trágica muerte de su hermano, Chet y cómo fracturó para siempre a su familia. La joven de 22 años se cayó de un acantilado durante una caminata en Jackson Hole, Wyoming, cuando tenía 9 años.

“Cuando vi lo que sucedió después de la muerte de mi hermano con mi familia… recuerdo haber dicho, 'Está bien, vas a ser duro. No vas a llorar. No volverás a llorar delante de nadie ”, recuerda Handler. “Vas a crecer y nunca más dependerás de un hombre”.

Mientras hablaba con su terapeuta, Handler descubrió que en realidad nunca lamentó esa tragedia y, en muchos sentidos, definió gran parte de su vida. Si bien la autora de "La vida será mi muerte" es conocida por su franqueza y franqueza, ya no quiere que la tragedia de su hermano la consuma, lo que le da a sus fanáticos una perspectiva diferente mientras narra su "evolución".

“Siempre he sido muy personal. Lo que sea que publique siempre es algo por lo que estoy pasando en ese momento ”, dijo Handler. “Puedo hacer las cosas divertidas. Quería tener un poco más de peso de lo que había puesto en pie anteriormente. Así que fue un desafío".

Con información de Gary Gerard Hamilton / Agencia AP / Fotografía APHBO Max vía AP

