La Desalmada sigue cosechando éxitos, Livia Brito y Kimberly Dos Ramos en los Latin Grammy

Luego de ser fuertes rivales en la ficción por disputarse el amor de un guapo chico en la telenovela "La Desalmada", ahora Livia Brito y Kimberly Dos Ramos compartirán escenario tras anunciarse la participación de ambas actrices en la próxima gala de los Latin Grammy.

Será el próximo jueves 18 de noviembre, cuando se lleve a cabo la gala de los Latin Grammy desde el hotel Grand MGM de Las Vegas, Nevada (EE.UU.), y ambas actrices de "La Desalmada" pondrán muy en alto el nombre de México al tomar el micrófono y seguramente presentar una de las tantas ternas que se esperan para la entrega número 22 de la Academia Latina de la Grabación.

Así lo ha dejado ver la rubia venezolana a través de sus historias de Instagram, en las que incluso, escribió: "Yo preparando 50 outfits para un viaje de tres días", lo que indicaría que, efectivamente más tarde voló a la ciudad de las luces, para prepararse para el gran evento; y hace aproximadamente una hora, Kimberly tomó una foto desde el cielo, lo que indica todavía aún más que va rumbo a Las Vegas, Nevada.

Por su parte, la cubana Livia Brito ya pisó la ciudad de Las Vegas, Nevada y ya dio las primeras señales de que se encuentra en en hotel donde tendrá lugar el esperado evento en unos días.

En tanto, tras anunciar a la lluvia de estrellas internacionales que actuarán en la gala de los Latin Grammy, la Academia anunció también la participación confirmada de la cubana y la venezolana, quienes fueron parte muy importante del elenco de la producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa.

"¡ES OFICIAL! @kimberlydosramos formará parte de la 22.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY 18 DE NOV. 8PM @Univision" o "¡ES OFICIAL! @liviabritopes formará parte de la 22.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY 18 DE NOV. 8PM @Univision", son las dos descripciones que enuncian la participación de ambas estrellas que han brillado en la televisión mexicana en decenas de producciones televisivas.

Y para ser testig@ de la gala número 22 de Los Latin Grammy, no te pierdas la transmisión en vivo que se podrá ver a través de la señal del Canal 5 de Televisa y por el Canal TNT (de televisión de paga). La obligada alfombra roja empezará a partir de las 5:30 pm, hora del centro de México.

Aunque habrá algunas categorías a las que se les entregará el galardón de la Academia Latina de la Grabación pero no serán televisadas; pero no hay de qué preocuparse, pues será a través de la página oficial de los Latin Grammy que podrá verse en vivo estas premiaciones.

Por último, la gala será conducida por el cantante Carlos Rivera, la actriz Ana Brenda Contreras y la modelo y conductora Roselyn Sánchez.

Diana Palacios Periodista

