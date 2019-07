'La Chule' habla de la supuesta infidelidad infidelidad de Luisito Comunica

La tarde del 16 de julio se desató un chisme que le cayó de bomba a Cinthya, la novia de Luisito Comunica, pues es en un video de Lizbeth Rodríguez exponiendo a Rayito quedó evidenciada la supuesta infidelidad del youtuber.

Todo apunta a que Luisito Comunica le fue infiel a su novia conocida como La Chule, los rumores llegaron hasta La Chule bajo comentarios de usuarios y seguidores que no perdonaban lo que el youtuber había hecho.

El problema no era tanto la infidelidad, pero el hecho es qe se trata de una figura pública y ahí es donde el video de Liz captó la atención de medio mundo en cuestión de segundos.

Aunque el video fue bajado del canal de la chica Badabun, de nada sirvió porque resulta que todo la información se había distribuído con rapidez. Lo más soprendente es que la novia de Luisito habló del tema y nadie podía creer lo que estaba diciendo.

El hilo de la supuesta infidelidad se había convertido en tendencia en Twitter y ante el escándalo a la Chule no le quedó más que decir:

Yo dudo de la veracidad de todo esto, pero de todas maneras apreciaría mucho que me dejen de etiquetar en esas cosas... porque no saben como me siento.