La Chilindrina asegura que tiene contacto con su marido muerto

A punto de abordar el vuelo hacia Los Angeles, California, María Antonieta de las Nieves "La Chilindrina", fue interceptada por medios de comunicación mexicanos, justo en el aereopuerto Internacional de la Ciudad de México.

El viaje a Estados Unidos, sería para retomar su gira del adiós, misma que fue interrumpida por el sensible deceso de su esposo Gabriel González, quien fue compañero de la actriz por 50 años.

Lee también: Nieto de Don Ramón revela inédita foto del elenco de El Chavo del 8

"Ahora ya voy a trabajar, bendito sea Dios ya empiezo mi temporada otra vez, pero ahora sí ya va de verdad. Estuve 5 meses sin trabajar, pues no digamos descansando, (sino) reponiéndome del golpe tan fuerte. Pero ya voy a seguir adelante si Dios quiere", expresó María Antonieta.

La actriz de doblaje compartió a diferentes medios que el amor de sus hijos y nietos fue fundamental para salir adelante, además dejó saber que su salud se encuentra perfectamente bien a pesar de que ha perdido 10 kilos por "esta gran tragedia".

"Gracias a Dios no he necesitado de un tanatólogo, tampoco de un psiquiátra o de un psicólogo, hasta ahorita voy bien, nada más que me mareo mucho yo creo por la baja de peso", dijo.

"Yo pensé que no iba a salir adelante. Hasta la fecha, ahorita en la noche no pude dormir porque es la primera gira que voy sin él. Entonces va a ser difícil sin él", así mismo De las Nieves expresó que mantiene una relación bastante especial y extranormal con su difunto esposo.

"Lo he sentido, ha estado todo el tiempo conmigo. La gente debe pensar que estoy loca, mis hijos ya se acostumbraron. Yo le hablo y siento que me contesta. Tengo un leoncito que compré, porque él decía que era un león, y le pongo la mano y siento que él me da la mano...

A diario lo besuqueo por el teléfono. Él sabe qué desayuno, qué como, sabe todo… llevamos una relación tan bonita, a pesar de que él esté allá y yo acá, nos comunicamos", declaró la cómica actriz sobre la especial conexión que tiene con su difunto esposo.

La estrella de México se pudo a disposición para participar en la serie sobre "Chespirito" que está planificando su hijo Roberto Gómez Fernández, sin embargo no ha sido contactada para eso.