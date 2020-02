La Academia: Francely Abreu revive la polémica con Danna Paola

Francely Abreu ex alumna del programa La Academia llegó a los 200 mil suscriptores en Youtube por lo que la plataforma la distinguió por rebasar los 100 mil en tan poco tiempo y lo celebró de una sarcástica manera. Resulta que Francely y Gibrán hicieron unas playeras con el insulto que le hicieron a Danna Paola cuando se encontraban dentro de la competencia.

Recordemos que tanto Francely como Gibrán, ex participantes de La Academia se volvieron populares luego de que llamaran a Danna Paola ralecu en pleno programa. Luego de la polémica que se armó Francely abandonó el programa por cuestiones personales y pese a ya no seguir en La Academia su popularidad no disminuyó.

Leer también: Badabun: Lizbeth Rodríguez y el video de Bellavista, lugar de almas en pena

Francely compartió en su cuenta de Instagram que llegó a los 100 mil sscriptores y que Youtube la distinguió por tan exitoso logro, en la fotografía se muestra a Francely presumiendo su placa de Youtube. Mientras que en otra imagen, los ex alumnos aprovecharon que ya están fuera de la competencia para recordarle a Danna Paola como la llamaron.

En la imagen aparecen Francely y Gibrán con unas playeras blancas con la frase “Eres el ‘X2’ de mi ‘ralecu’”.

Sin ustedes no sería posible! Infinitas gracias por todo el apoyo, mis streetfighters son lo maximo, ya somos más de 200 mil”, escribió Francely Abreu.

Cabe destacar que Francely tuvo un problema con Danna Paola juez de la Academia debido a que Danna no hablaba bien de ella y de su pareja Gibran, que también era participante del programa.

En la fotografía aparece Francely vestida completamente de negro sosteniendo su placa de Youtube con una sonrisa en su rostro.

Hace algunos días la ex académica subió un cover de la famosa canción Tusa interpretada por Karol G, que ha tenido un éxito tremendo, ya que a tan solo unas horas de haberlo subido, el vídeo ya contaba con miles de reproducciones.