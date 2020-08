LLORA la muerte de Manuel 'El Loco' Valdés, su hijo Marcos Valdés

Ante la tristeza que embarga al medio artístico mexicano por la reciente pérdida del comediante Manuel 'El Loco' Valdés, sus hijos Manuel y Marcos Valdés así como Cristian Castro -a quien Don Manuel procreó con la famosa celebridad mexicana, Verónica Castro-, hicieron un homenaje tanto en vida como después de su muerte, al hombre que les dio la vida, al comediante, al ser humano, al amigo... aunque no hubiera sido así, por parte de Cristian, quien por muchos años, estuvo "empleitado" con el fallecido actor de comedia.

Días antes del fallecimiento de Don Manuel, su hijo Manuel Valdés, compartió a través de Televisa Espectáculos, un vídeo en el que externaba su agradecimiento a la emblemática figura que fue Don Manuel por más de 70 años. La misión de vida de Manuel 'El Loco' Valdés, sin duda fue cumplida al cien por ciento, pues la admiración de los millones de seguidores del comediante, lo respaldan.

Por otro lado, su amigo Sergio Corona, quien lo fue durante los mismos 70 años, desde que el padre de Cristian Castro, debutó en los foros de televisión, ha lamentado la muerte de su muy querido amigo, pues más que eso, eran como hermanos y tenían el mismo objetivo: llevar la diversión a todos los mexicanos.

Mientras que su hijo, Marcos Valdés, expresó en entrevista para programa de televisión, su profundo dolor, al grado de las inevitables lágrimas, lo que deja muy claro el extraordinario amor que el también actor le tuvo y le sigue guardando a su señor padre.

"Ya está en el cielo... ya está con Germán y con Don Ramón... Está bailando seguramente y está con sus hermanos..."

"Mi amado padre , gracias por enseñarme tantas cosas y mostrarme él camino de la lucha y positivismo, por enseñarme a luchar por mis sueños y decirme que soy muy capaz , gracias Papá , gracias Papá , sigue allá arriba feliz papá , cántale y llena de alegría a nuestro señor !!", se puede leer en una de sus publiaciones de Instagram.

Y aunque Cristian Castro, también expresara su admiración hacia su padre, no convenció mucho al público, pues hubo quienes lo tacharon de hipócrita. El cantante externó el siguiente mensaje:

"Hola, soy Cristian Castro, ¿qué tal todos?... Hoy falleció mi padre, el Señor Don Manuel 'El Loco" Valdés; quiero mandarle un fuerte abrazo a todos su seguidores, a toda la gente que lo admiró, que lo siguió, que lo gozó; que gozó su espíritu, sus actuaciones, en teatro, en televisión, sus conducciones, su buen humor, su comedia.

Estoy muy orgulloso de ser su hijo, estoy muy agradecido con la familia Valdés, por muchos años de apoyo, de cariño que me brindaron en el momento en el que yo me quise acercar a él. Quiero agradecer a mi madre por haber hablado tan bien de él, por seguir amándolo, por seguir enamorada de él; es el regalo más bonito que me dio mi mamá y se lo agradezco a ella.

Estoy muy triste por la muerte de mi padre y comparto este dolor con muchísima gente... sobre todo con mi gente de México. Un abrazo para los mexicanos y aquí estoy, cerquita de los Valdés en este momento tan difícil. Un abrazo, gracias".

Y es que, a decir verdad, aunque el mensaje fue un poco extenso, en ningún momento denota dolor, y más bien le da su más sentido pésame al público por tan irreparable pérdida.

Otra de las verdades es que no se puede tapar el sol con un dedo, como comúnmente se dice ante una situación de distanciamiento de tiempo atrás, pues aunque ambos famosos limaron asperezas en vida de Don Manuel, no fue motivo suficiente para que Cristian llegara a tenerle el amor del resto de sus 8 hijos.

Aunque para recordarlo como él era de alegre, el intérprete de "Azul", compartió un video en el que aparece su padre, al finalizar un partido de futbol del clásico encuentro entre América-Chivas, en el que resulta victorioso el equipo de las águilas. Era tanta la pasión por el equipo que Don Manuel no cabía de la emoción.

Entre otras cosas, Manuel 'El Loco' Valdés, fue una gran figura de la comedia en México; motivo por el cual, muchos de sus admiradores y medios de comunicación, han publicado cientos de momentos del fallecido comediante.

