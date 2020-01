Kimberly Loaiza y su radical cambio de look que presume en TikTok

Kimberly Loaiza sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look en Tik Tok e Instagram y cuestionó cuál se le veía mejor ¿Rubio o negro?. La famosa youtuber sinaloense recientemente retomó la aplicación de TikTok en donde hasta el momento lleva 792.4K seguidores y en la que espera seguir aumentando el número de fans.

Hace unos días Kimberly Loaiza compartió el primer video en TikTok, fue un sexy baile, parte de la coreografía de su más reciente tema No Seas Celoso el cual ya tenido una éxito increíble, pues a casí un mes de su lanzamiento ya lleva 57,643,928 vistas.

El video del cambio de look fue compartido hace un par de horas y la esposa del también youtuber Jun de Dios Pantoja, tan solo en TikTok lleva 241.6K Me gusta ·y 18.4K comentarios. Mientras que en Instagram tiene muchos comentarios incluído el de Pantoja, quien no dudó en admirar la belleza de su pareja y asegurar que cualquier color se le ve perfecto.

"El que sea si es en ti", escribió Juan de Dios pantoja.

TikTok es una aplicación basada en crear y compartir videos cortos y últimamente ha conseguido increíbles resultados al desbancar a Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat, por lo que Kimberly Loaiza desea tener el mismo o más número de seguidores en esta aplicación al igual que en Instagram.

Hace unos días TikTok presentó una falla de seguridad por lo que los cibercriminales manipular los datos de los usuarios.