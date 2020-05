Kimberly Loaiza y su primer Día de las Madres sin Juan de Dios

Kimberly Loaiza compartió a través de Instagram que este Día de las Madres lo pasó al lado de su pequeña Kima pero sin Juan de Dios, pues como se sabe la pareja decidió separarse ante la polémica que se vivió luego de que Lizbeth Rodríguez revelara que el intérprete de Error había tenido relaciones con Kevin Architegui.

Kimberly por medio de su Intagram compartió la imagen en donde agregó una pequeña descripción: "FELIZ DÍA DE LAS MADRES. Mi primer Día de las Madres, le agradezco a Dios por permitirme conocer ese amor tan grande. Tal vez no soy una mamá perfecta, pero aun así daré todo por mi princesa y lucharé para que siempre sea feliz. Te amo con todo mi corazón y jamás pensé sentir tanto amor por una persona, lo mejor que me ha pasado eres tu hija", escribió la intérprete de No seas Celoso.

La imagen cuenta con más de 3,198, 464 Me Gusta a tan solo horas de haberla compartido. Publicación en la que Juan de Dios no desaprovechó para escribir un bonito mensaje. "Siempre enamorado de ustedes", expresándole que las extraña a las dos como lo ha hecho saber en otras ocasiones.

Sin embargo, la polémica no ha dejado de surgir en las diferentes redes sociales, en donde la más atacada ha sido Kimberly debido a que la han señalado por no haber tomado decisiones a tiempo. Tal es el caso de los memes y mensajes contundentes que hasta la propia Lizbeth Rodríguez le ha hecho en sus cuentas personales.

Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez es el nombre completo de la cantante la cual decidió solamente ser reconocida ante sus seguidores como Kimberly Loaiza. Se convirtió en bloguera y aunque nació en Mexicali, a la edad de nueve años se mudó a vivir a Mazatlán, Sinaloa, donde conoció a su ex pareja Juan de Dios Pantoja.

Aunque la Lindura Mayor ha tenido su éxito como youtuber, bloguera, influencer y cantante, las cosas no han estado nada fácil para su familia, ya que recientemente se separó del padre de su hija.