Kimberly Loaiza y lo que desea con Juan de Dios Pantoja

Mucho se le ha cuestionado a Kimberly Loaiza el haber dejado a su hija Kima en su hogar, mientras ella y Juan de Dios Pantoja disfrutan las playas de Miami.

La famosa youtuber junto con su pareja el también influencer Juan de Dios Pantoja recientemente dieron a conocer que se encontraban en Miami, situación por la que muchos seguidores comenzaron a cuestionar a Kim sobre dónde había dejado a la pequeña Kima a solo dos meses de nacida.

Lee también: Kimberly Loaiza presume cuerpazo en un bikini y fans la atacan

¿Y su hija? ¿no que mucho amor? ¿Ni dos meses tiene la hija y ya la dejan tirada, que buenos papás", estos fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

Sin embargo, hubo fans que defendieron a los youtubers y contestaron a aquellos que los señalaban como malos padres.

" A veces uno como padres necesita darse un respiro y más cuando uno es primerizo, que dicha que ustedes si puedan darse ese pequeño respiro, muchas bendiciones". "Se ven bien ridículos comentando “¿y la Kima dónde la dejaron?” Que les valga ma.., es hija de ellos, no de ustedes, deberían investigar más y , no se me vayan a enfermar de tantos corajes que hacen con las vidas ajenas. Supérense".

Pese a los comentarios negativos, Kimberly y Juan de Dios Pantoja, no dejan de compartir lo bien que se la están pasando en Miami. Kim escribió junto a un video algo que desearía junto a Juan de Dios Pantoja.

"Quiero vivir mil experiencias contigo", por lo que el youtuber no dudó en responderle con un romántico mensaje.

"Te mereces todo en este mundo", respondió.

La publicación hasta el momento lleva más de dos millones de Me Gusta.