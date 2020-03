Kimberly Loaiza y el incidente que vivió antes de los Spotify Award

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja fueron invitados a los premios Spotify Award que se llevaron acabo en la Ciudad de México en donde algunos de los ganadores fueron la Banda Ms, Bad Bunny, Nicki Nicole, Ha*Ash, Danna Paola , BTS, Luis Miguel , Karol G, entre otros.

Tanto Juan de Dios Pantoja como Kimberly Loaiza utilizaron sus redes sociales para manifestar la incréible noche que pasaron en los premios Spotify Award en donde se premió a lo mejor de la música más reproducida en el 2019.

Lee también: Irina Baeva se olvida de los escándalos y posa en traje de baño

Aunque no todo fue del todo bien, pues momentos antes de que comenzaran los premios Spotify Award, la intérprete de No Seas Celoso tuvo un pequeño incidente en su vestuario, se rompió uno de los guantes que formaban parte de su outfit. La famosa youtuber no dudó en compartir este pequeño incidente con sus millones de fans.

Kimberly Loaiza ha sido duramente criticada por usar supuestamente demasiado photoshop en sus fotografías, pues aseguran que su outfit reveló el verdadero cuerpo que tiene la La Lindura Mayor. Muchos la han criticado por tener supuestamente mucho abdomen.

, “Lastima que spotify no tiene phothoshop”, " Y la cintura????" " Hahaha no manches y donde dejo la cintura de avispa?, KIM cambia de cuerpo todos los días ? quien como ella", fueron algunos comentarios.

Como era de esperarse, muchos de fans se tomaron el tiempo de contestar a todas aquellas personas que criticaban a Kimberly Loaiza.

“Eyyyyyy es un mujer que no lleva ni 1 año de embarazo a todas las mujeres les pasa”, " La vistió tu ma...y mejor ve a verte primero a ti y luego los demás", fueron algunos de los comentarios.