Kimberly Loaiza y Kenia Os, dúo de bellezas en Instagram

Kimberly Loaiza y Kenia Os se han sabido ganar el cariño de sus seguidores que no duda en defenderlas cuando son atacadas. Kimberly Loaiza le ofreció una disculpa pública a Kenia Os por los incidentes del pasado y pese a que algunos de los fans de ambas pedían reconcilicación hasta el momento esto no ha sucedio.

Pero lo que si hemos visto durante esta pandemia por el coronavirus es que ambas influencers se han mantenido más activas de los normal en sus redes sociales. Mientras que La Lindura Mayor no deja de presumir el éxito que ha tenido su más reciente canción, Me perdiste, la cual señalaron que la letra de la canción era una indirecta para Juan de DIos Pantoja, Kenia Os, también no la ha pasado nada mal en este tiempo.

Lee también: Así fueron las escenas de besos de Adela Noriega y Fernando Colunga en 'Amor Real'

Pues, La Kenini también hizo de las suyas y lanzó su tema Dinero, el cual hasta el momento lleva más de 8 millones de reproducciones, mientras que Me Perdiste de Kimberly Loaiza ya superó los 33 millones de reproducciones en Youtube. Otra de las sorpresas que ha dado Kenia durante esta contingencia es que salió en la portada de la revista Tú.

"Me siento tan feliz y emocionada de al fin poder mostrarles esto. Somos portada de la @revistatumexico del mes de agosto. Muchísimas gracias a la revista por tomarme en cuenta y a mis seguidores por hacer todo posible. Estaré viendo todas sus publicaciones con el #KeniaOsrevistaTú Gracias a todo mi equipo por ayudarme a crecer e ir de la mano en este camino tan loco, los amo con todo mi ser.", escribió la youtuber en una publicación en Instagram donde comparte la portada de la revista.

Kenia os y Kimberly Loaiza gozan de una gran popularidad en México y algunos países del mundo, pero sin duda, otra de las cosas que ha cautivado a sus fans es su belleza y esbelta figura, la cual no dudan en presumir cada vez que lo desean.

CAPTAN A KIMBERLY LOAIZA CENANDO CON JUAN DE DIOS PANTOJA

Gran polémica han causado La Lindura Mayor y Juan de Dios Pantoja luego de dejar a entrever que están juntos de nueva cuenta, pues primero Kimberly compartió un video que estaba junto a su amiga KatiaVlogs y posteriormente Juan de Dios compartió otro video en donde aparece KatiaVlogs.

Los haters han comenzado a señalar que la pareja anunció su separación solo por publicidad e incluso cuando Kimberly Loaiza salió a regalar despensas a la gente fue cuando se le pudo ver cerca de Juan de Dios como si nada hubiera pasado, entre otros amigos.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.