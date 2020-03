Kimberly Loaiza y Juan de Dios dan triste noticia a sus fans

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja son una de las parejas más populares del momento, siendo cantantes y youtubers han conquistado a millones de personas. Hoy, la pareja de influencers dio una noticia un tanto triste para todos aquellos que están al pendiente de todo lo que suben los youtubers.

Mediante un video que subió Juan de Dios Pantoja a su cuenta de Instagram dio a conocer que el día de hoy estarían ausentes en sus redes sociales, pues, dedicaran su tiempo a su adorable hija quien recientemente cumplió ocho meses, por lo que le dedicaron todo su tiempo a ella, aprovechando que los dos se encuentran en casa tras la pandemia de coronavirus que vive el mundo.

Juan de Dios aprovecha la cuarentena para darle todo su amor a Kima. Foto Instagram.

Sin embargo, no todo es malo como parece, ya que Pantoja y la Lindura Mayor señalaron que para que sus fans no los extrañaran habían grabado videos para Tik ok antes, ya que le querían dedicar el día a su pequeña hija Kima. En los videos se puede apreciar que se encuentran en el área de juego que asignaron en su nueva casa, ambos portan una pijama del mismo estilo aunque Pantoja comentó que la influencer llenaba mejor el pantalón.

Por su parte, Kima se mostró muy atenta a la grabación del video. Recientemente la pareja dio a conocer una noticia que los llenaba de alegría, Kima ya quiere gatear. La bebé tiene un área de juego exclusiva para ella, en donde se puede divertir y jugar. Pantoja y Loaiza siempre han dado señalado que su pequeña Kima es lo mejor que les ha pasado, pues desde que se entereraron que serían papás son la pareja más feliz del mundo.

Kima se ha convertido en toda una celebridad en Instagram, pues sus padres se han encargado de dar a conocer cada gracia que la pequeña hace y como han sido sus días desde su nacimiento en su cuenta de Instagram que sus padres manejan.

Kima nació el pasado 12 de julio del 2019, a solo unos meses los youtubers le festejaran su primer añito.