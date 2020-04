Kimberly Loaiza y Juan de Dios califican los No Seas Celoso CHALLENGE

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, una de las parejas más famosas y ambos, posicionados en un alto nivel de popularidad debido al trabajo que realizan como youtubers, influencers y cantantes, entretienen y divierten a sus fans en sus redes sociales como Instagram, Twitter, la plataforma YouTube, así como el reciente Tik Tok.

La pareja decidió realizar un vídeo en el canal de Youtube de Kimberly Loaiza que titularon “No Seas Celoso CHALLENGE”, pues la canción de la cantante “No Seas Celoso”, ha sido un tema de gran popularidad debido a que se ha mantenido en el gusto de sus seguidores y ya cuenta con 106'164,138 vistas siendo un éxito mundial. Ahora los internautas están a la espera de la nueva canción “Apaga la Luz”, de la cual Juan de Dios, ya dio una probadita de la música y letra.

Lee también: Kimberly Loaiza celebra el éxito de Juan de Dios Pantoja

En el vídeo de YouTube se puede apreciar que al principio la influencer les sugiere a los usuarios que visiten el canal de YouTube en el que podrán ver el vídeo "Mi Plan", la cual solamente tiene dos días de haberla lanzado oficialmente y ya cuenta con 4'288,123 reproducciones. Esta canción tiene la colaboración de Noriel quien es un compositor y cantante puertorriqueño.

Durante la transmisión, los cantantes utilizaron un pizarrón con un plumón para pasar algunos vídeos que tienen como música de fondo, la canción de Loaiza “No Seas Celoso”, y entre los mismos, hubo muchos, a los que Pantoja estuvo calificando con poca puntuación, pero en cuanto vieron uno en el que salió una mujer en bikini rápidamente le puso un 10 a lo que Loaiza reaccionó inmediatamente dándole unos golpes con el pizarrón.

En otro de los vídeos una persona que no es fan de la cantante comentó que Kimberly “era muy naca y que no le caía bien”, sin embargo, su pareja la defendió diciendo que no era monedita de oro para caerle bien a todos. Sin embargo, la influencer estuvo calificando todos los detalles de cada uno de los vídeos.

La pareja se mostró muy divertida evidenciando los celos, al momento de ver cada una de las imágenes cuando aparecían mujeres u hombres que les daban calificaciones muy altas por lo que vestían. Por lo cual el vídeo cuenta con más de 5'498,236 vistas pues el tema que esta vez abordaron, les encanta a sus seguidores.

Hay que recordar que la plataforma de Tik Tok ha hecho que estos jóvenes estén en un grado de popularidad alto pues los temas que buscan son muy divertidos, y a pesar de mantenerse en cuarentena por la pandemia mundial que hay por el coronavirus, se han mantenido en casa y han aprovechado el tiempo para trabajar desde ahí y convivir más con su pequeña hija Kima de tan solo nueve meses.