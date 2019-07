Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja revelan la primera foto de la bebé Kima

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja a unas cuantas horas del nacimiento de su bebé Kima, no pudieron esperar más para presumir su primera foto desde el hospital. Con la cual nos derritieron de ternura.

Fue este 12 de julio que nació Kima, y fue gracias a Juan de Dios Pantoja que nos enteramos que ya habia llegado a este mundo. Pues el papá muy orgullo y feliz presumió la noticia a través de las redes sociales.

Fue Kimberly Loaiza quien compartió la primera foto de la bella Kima desde el hospital, la cual acompañó con el siguiente mensaje: 12 de julio el día que jamas olvidaré. No me salen las palabras para expresar los sentimientos que siento por ella, solo quiero que sepan todos que KIMA es lo mejor que me ha pasado en la vida.

Varios famosos se mostraron muy felices con la llegada de la hija de los youtubers, entre ellos Lizbeth Rodríguez quien se mostró emocionada.