Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja presumen su primer libro jukilop

Kimberly y Juan de Dios se encuentran felices, pues a través de redes sociales dieron a conocer su libro Jukilop, el cual ha sido seguido por medio de Instagram, los cuales sus linduras, como la youtuber lo menciona a cada momento, por que para ella son lo más importante.

Durante esta espectacular sorpresa para Kimberly, también fue tristeza pues tuvieron que viajar a Torreón por medio de avión y luego lo hicieron por carro, motivo por lo cual no llevaron a Kima, motivo de su tristeza, pues la niña tuvo que quedarse con su mamá y la niñera.

El motivo principal de no llevarla es para no arriesgarla y exponerla al peligro, pues viajar en carro no le agradaba la idea, lo que no dejó de comentarle a sus linduras, fue que la extrañaba mucho, que deseaba dormir y cuidar a su bebé, pero que también entendía que era lo mejor para ella.

En su perfil de Instagram les da el avisó a sus linduras que se estará llevando a cabo el sorteo de 20 libros, así que los seguidores se deben de mantener en constante monitoreo, para que se bien en la cuenta de Instagram como estará esta rifa para ver quienes son los afortunados en llevarse uno de los libros de los youtuber.

Hay que recordar que estos youtuber han sido muy seguidos en redes sociales, pues tienen poco que se convirtieron en padres, y hasta el día de hoy se han visto muy preocupados por el bienestar de Kima, que solo tiene pocos meses, pues esta pequeña es lo más importante para ellos, quienes solo buscan su bienestar.