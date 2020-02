Kimberly Loaiza toma precauciones ante el Coronavirus

La cantante y youtuber mexicana, Kimberly Loaiza, con más popularidad hasta el momento, preocupó a sus millones de fans al mostrar una imagen en redes sociales, en donde aparece con cubrebocas durante un viaje que realizó a Medellín.

A Medellín, Colombia es el lugar a donde viajó la cantante acompañada de su pareja el cantante Juan de Dios Pantoja y su hija pequeña Kima, los cuales aparecen con cubrebocas en las imágenes de su red social Instagram.

En dicha red social, la influencer aparece con su pequeña hija Kima donde ambas están con cubrebocas, esto es debido a una medida de seguridad por el Coronavirus de Wuhan que se mantiene en alerta en todo el mundo.

La Lindura Mayor confesó que el motivo del viaje es para la realización de un nuevo material musical, el cual se seleccionaron las tierras colombianas para hacerlo. Pues mediante su Instagram dio a conocer un vídeo del estudio de grabación donde están realizando su música.

Amigos en este momento estamos a punto de abordar. Ya nos vamos de viaje. Y sí, traemos el tapabocas por todo eso del Coronavirus. Más vale prevenir”, expresó Kimberly.

Desde hace días, Kimberly Loaiza ya había dado a conocer por medio de Twiter e Instagram sus nuevos proyectos, en donde fue fuertemente criticada por la mala participación que tuvo en el programa Hoy, donde cantó El Color de Tus Ojos de la banda sinaloense MS.

Fue después de este incidente que muchos usuarios le recomendaron que ya no cantara, pues lo suyo era hacer videos, sin embargo, a unos días de dicho incidente Kimberly Loaiza justificó su participación en Hoy. La famosa youtuber señaló que los nervios la traicionaron.

"La verdad linduritas me puse muy nerviosa, era la primera vez en un programa de televisión cantando en vivo, se me olvidó la letra de la canción. ¡Ay no! es que la verdad los nervios a mí me traicionan y en esta ocasión no fue la excepción", fue la explicación.