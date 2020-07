Kimberly Loaiza sorprende con atrevido baile, ¡sus fans le aplauden!

Kimberly Loaiza no deja de cautivar a sus millones de seguidores en todas sus redes sociales; algunas de éstas, como Instagram y Tik Tok, en las que ha tenido un súper éxito. Esta vez no fue la excepción, pues la influencer se lució con movimientos muy sugerentes y con un singular outfit de baño mojado, lo que dejó verdaderamente boquiabiertas y con el ojo cuadrado a sus millones de admiradores de la red.

La cantante y youtuber de sólo 22 años, ha ganado terreno luego de la descepción amorosa qu sufrió tremendamente con el padre se su hija, Juan de Dios Pantoja, con quien a estas alturas, después del fuerte descalabro que le dio a quien dice amar demasiado, ¿será eso amor?

Con su más reciente tema Me perdiste, el cual, no deja duda que va dirigido totalmente a Juan de Dios, ha sido motivo suficiente para que sus millones de seguidores le brinden el apoyo y cariño que necesita en estos momentos tan difíciles de su vida. Aunque parece que la influencer la pasa muy bien, pues no deja de estar rodeada de las personas que más las quieren.

Y para grabar dicho video, Kimberly usó algunos outfits con los que luce su esbelta figura y muy elegante en tonos blancos y rojos y algunos colores tenues; pero eso sí, bastantes alucinantes.

El video que inmediatamente se viralizó en Tik Tok fue en el que la Lindura Mayor aparece bañándose en la regadera y entra un hombre, lo que provoca un grito de Kimberly y deja de entonar un oldie con la voz de las conocidas ardillas de Alvin y las ardillas. Al momento, el clip casi alcanza los 70 mil likes y cientos de divertidos comentarios.

En otro más, la cantante dejó lucir sus encantos, con movimientos muy sugerentes; indudablemente, esta influencer es una de las favoritas de los internautas, ya que ella se encarga de mantenerlos cautivos siempre; pues no para de compartir con ellos lo que hace día a día, lo que sus fans agradecen y piden más.

