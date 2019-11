Así luce Kimberly Loaiza sin maquillaje, se ve espectacular

Kimberly Loaiza por medio de redes sociales les da a conocer a sus linduras que son sus seguidores una fotografía donde sale con su bebé Kima, ella esta sin maquillaje, y despeinada, pero cuenta el motivo de por que surgio eso. La youtuber estaba muy feliz por sus 20 millones de linduras que son sus seguidores.

Primero dijo que su esposo Juan de Dios Pantoja se fue temprano de casa a grabar su último video, y que ambas estaban esperándolo, Kimberly lo esperaba ya que quería que cuidara a Kima para alaciarse el pelo y arreglarlo y maquillarse,

Comento que no había dormido bien ya que la bebe se despertaba a diferentes horarios lo que hacia que ella estuviera al pendiente, se le notan las ojeras y pues a través de no traer maquillaje, se le ve su cara al natural, en ese momento tenia sueño pero como no hay nada más para cuidar a Kima ella tiene que esperarse.

Kima se mostró en la foto muy portada, luciendo un traje rosa con una diadema blanca con una flor que cubría su cabeza, por otro lado la mama lucia una blusa verde con rayas blancas, donde le mostraba a sus linduras Kima se mostró seria pero muy tranquila para la foto.

Hay que recordar que hace días la influencer se mostró muy feliz pues llego a las 20 linduras que es como le llama a sus seguidores lo cual le da a conocer a ella, que las personas realmente la aprecian y la siguen, pues ella nunca imagino que al subir su primer video, daría tantos resultados como el llegar con tantos seguidores que a través de mensajes con comentarios positivos y negativos.