Kimberly Loaiza sale a la calle y regala 100 mil pesos (VIDEO)

Kimberly Loaiza mostró un acto de bondad al salir a la calle a repartir dinero a las personas de bajos recursos. La Lindura Mayor pidió a las personas no criticarlo por está gran acción que hizo, pues aseguró que su prioridad no es ganar y ganar dinero si no también ayudar. Kimberly Loaiza confesó que lo que se recaude con este video lo volverá a regalar.

"Regale 100 mil pesos en la calle y asi reaccionaron", titulo el video la famosa youtuber en su canal de Youtube. La intérprete de Me perdiste invitó a más youtubers a sumarse a esta obra de caridad. “No quería grabar porque dirán que esto lo hice para quedar bien, desafortunadamente personas negativas siempre aparecen hasta en las cosas más positivas. Yo sé que lo hago de corazón, sé que con esto no acabaré con el hambre del mundo, pero me hace sentir bien que a lo mejor algunas personas podrán poner gas en sus casas para cocinar, algunas mamás podrán comprar leche y pañales a sus bebés, algunos podrán comprar alimentos o cosas esenciales”, parte del mensaje de Kimberly.

Lee también: Kimberly Loaiza arrasa con Me perdiste, indirecta a Juan de Dios

Kimberly Loaiza colocó en sobres amarrillos 500 y 1000 mil pesos para regalar, y aunque no especifíco en el video de que lugar se trataba se rumoró que era en Morelos donde actualmente radica. Pese a que un adulto mayor se negó a recibir la ayuda por la religión a la que pertece la cantante, la Lindura Mayor causó alegría y hasta llanto en algunas personas por su buena acción.

A solo unas horas de haberlo publicado en su canal de Youtube, el video lleva más de 3 millones de reproducciones y más de 82 mil comentarios. “Kimberly se que no querías comentarios diciéndote lo grandiosa persona que eres y los hermosos sentimientos que tuviste al decidir dar sin recibir nada a cambio en verdad te lo digo de todo corazón que Dios te bendiga y te lo multiplique por qué enserio hiciste muy felices a esas personas a las que les diste el dinero hiciste bien en crear este” “ la cara de felicidad y de emoción del nenito , me hizo el día Kim enserio tenés un corazón enorme , y lo mejor es que das todo eso sin esperar nada a cambio , te admiro , sos un ejemplo para todos tus seguidores , te mereces el mundo reina , que Dios te bendiga a ti y a tu familia”, son algunos de los comentarios en la plataforma.





Hace un par de días, la Lindura Mayor lanzó el tema Me Perdiste el cual se especuló que era una indirecta para su ex Juan de Dios Pantoja. Hasta el momento la canción lleva más de más de 26 millones de reproducciones y sigue siendo todo un éxito en Youtube y las diversas plataformas en las que se encuentra disponible.

Otra de los detalles que más ha impresionado a los millones de fans de la cantante, aparte de la letra de la canción,, es el escote que utilizó para el video clip de este tema.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.