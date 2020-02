Kimberly Loaiza reveló la razón por la que cantó mal en Hoy

Después de ser fuertemente criticada, Kimberly Loaiza, respondió a todos aquellos que la atacaron por cantar mal El Color de Tus Ojos de la banda MS durante su visita al programa matutino Hoy. Fue a través de un video en Youtube que La Lindura Mayor justificó su interpretación.

"La verdad linduritas me puse muy nerviosa, era la primera vez en un programa de televisión cantando en vivo, se me olvidó la letra de la canción. ¡Ay no! es que la verdad los nervios a mí me traicionan y en esta ocasión no fue la excepción", fue la explicación.

Recordemos que Kimberly Loaiza fue severamente criticada después de su presentación en Hoy e incluso hubo muchos usuarios que aseguraron que lo suyo no era el canto y le recomendaron que ya no lo hiciera.

Fue durante el espacio de Canta la Palabra que Kimberly Loaiza cantó El Color de tus Ojos de la banda MS. La youtuber, sin duda es una de las favoritas de México, pues es una de las mujeres con más seguidores en sus diferentes redes sociales. Tan solo en Instagram cuenta con 16 millones de seguidores.

A pesar de ese incidente, la esposa de Juan de Dios Pantoja confesó que no detendrá su camino ni los planes a futuro que tiene, donde le tocará esforzarse un poco más. Ya que, no solo se dedica a los aspectos de la música y las redes sociales, si no que es una madre de familia.