Kimberly Loaiza revela quien escribió su éxito No Seas Celoso

Sin duda, el tema de No Seas Celoso, de Kimberly Loaiza le ha dado más popularidad a la cantante y youtuber sinaloense. El cariño que sus millones de fans le tienen se vio reflejado con su apoyo a su más reciente éxito, que en poco tiempo ha logrado más de 80 millones de reproducciones de Youtube. Pero quién escribió No Seas Celoso.

Aunque a millones de usuarios les fascinó No Seas Celoso, por su letra y su ritmo pegajoso, muchos desconocían quién había compuesto la canción. Finalmente Kimberly Loaiza reveló el nombre del compositor de No Seas Celoso, se trata de Fran Zata. Un compositor y cantante mazatleco.

Lee también: Galilea Montijo comparte su experiencia al hacerse facial vampiro

A través de las Stories de Instagram, La Lindura Mayor invitó a sus millones de seguidores a seguir a Fran Zata por lo que el compositor agradeció el gesto de Kimberly Loaiza también en sus historias.

Fran Zata fue el afortunado de escribir el éxito más reciente de la pareja del también youtuber Juan de Dios Pantoja. Fran Zata le ha apostado a la música urbana y latina.

“Siempre busco dar lo mejor, y si no puedo darlo, me pongo nervioso. Incluso, llegaban bandas para pedirme que fuera su vocalista. Sí me gusta la banda, pero siento que mi tesitura no es para eso. A mí me apasiona la música latina y sé que aquí en Mazatlán se puede hacer algo muy bueno", señaló durante una entrevista el compositor.

Fran Zata inició en la música a los 15 años en el grupo Dinastía Récord. Y a sus 23 años, obtuvo su primer disco con temas inéditos. Se dice admirador de la música latina, en especial de los artistas que fusionan varios estilos, como Ricky Martin, Romeo Santos y Juan Luis Guerra.