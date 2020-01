Kimberly Loaiza revela lo que Lizbeth de Badabun vio en celular de Juan

Hace unas horas el famoso youtuber Juan de Dios Pantoja reveló lo que Lizbeth Rodríguez, ex conductora de Exponiendo Infieles de Badabun, vio en su celular y Kimberly Loaiza no dudó en compartirlo en su cuenta de Instagram.

Recordemos que antes de terminar el 2019, y cuando se armó la polémica en Badabun, luego de que algunos youtubers del programa anunciaran que habían sido explotados y acosados laboralmente, Lizbeth Rodríguez señaló que había revisado el celular de Juan de Dios Pantoja y conocía todo.

Lee también: Lizbeth Rodríguez: Youtuber de Badabun sufre plantón

"Lo único que yo puede decir al respecto, es que yo revise el celular de Juan de Dios Pantoja, así que lo conozco todo, es lo único que voy a decir, cada quien es libre de decir lo que quiera decir", señaló. Tras lo que se vivió en su momento luego de que Juan de Dios Pantoja asegurara que esas conversaciones eran de mucho tiempo atrás, ahora Pantoja reveló lo que la ex chica Badabun observó en su celular.

A través del canal de Youtube, Juan de Dios Pantoja respondió uan serie de preguntas. Una de ellas fue lo que miró Lizbeth Rodríguez en su celular, por lo que el famoso youtuber indicó que fue relación que tuvo hace mucho tiempo.

"Lo que miró Lizbeth Rodríguez en mi celular fue una relación que tuve hace un par de meses (en tono de risa). No pues lo que miro ella, pues no realmente nada del otro del mundo, Kimberly estaba ahí, a un lado del mi, sinceramente yo lo que creo es que me quiso meter miedo lo cual no lo logro, ni lo lograra. Si ella decidió seguir trabajando con ellos, con esa empresa y seguir, pues no se como de cierta forma manipulada, es su problema pero siento que no debió mencionarme a mi, por que ni al caso saben, como fue comentario sacado de órbita cuando yo vi ese video me quedé que trae está mujer"

El famoso youtuber aseguró que no tiene nada en contra de ella, y que incluso fue una de las mejores que le calló en el programa, y que fue una de las más buena onda en el programa.

Kimberly Loaiza compartió el video de Juan de Dios Pantoja.

A pocas horas de haber publicado el video en Youtube lleva más de 600 mil visitas. Puedes ver la respuesta de Juan de Dios Pantoja a partir del minuto 26:22.