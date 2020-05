Kimberly Loaiza revela el motivo por el que volvió con Juan de Dios Pantoja 

La cantante y youuber Kimberly Loaiza grabó un vídeo en su cuenta de Youtube donde reveló el motivo por el que volvió con Juan de Dios Pantoja.Antes de explicar la razón, la intérprete de No Seas Celoso aclaró unos puntos respecto a si sus disculpas a Kenia Os y Lizbeth Rodríguez fueron sinceras.

En el video la cantante réplica sobre la confesión de perdón que hizo hacia la conductora Lizbeth Rodríguez y la influencer Kenia Os, pues la han criticado fuertemente los internautas diciéndole que no era sincera.

Lee también: Kimberly Loaiza CUMPLE con retos extremos sin Juan de Dios

El video tiene una pequeña descripción que puso alerta a los seguidores de “TENGO MIEDO”, después de aclarar todos los rumores explicó que después de venirse de Acapulco a México, y al llegar a su casa se percataron que les habían robado por lo que indicó que tenía mucho miedo.

Desafortunadamente a Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja les robaron joyas, la caja fuerte, dinero e hicieron demasiados destrozos que la cantante dio a conocer por medio de una imagen que mostró.

Es por eso que Juan de Dios Pantoja se encuentra al lado de ella, hecho que aclaró antes de que los seguidores inventaran un chisme y aclaró que ella no podría prohibirle al padre de su hija verla por lo que se encuentran en la misma casa, aunque no aclaró si ya lo perdonó y retomaran la relación.



“Nos tuvimos que juntar por la seguridad de nuestra hija, de nuestra familia, de nostros, no se preocupen ahorita estamos en un lugar seguro. Y antes de que le llegue la información manipulada como siempre, en este mismo lugar esta Juan, yo no le puedo prohibir que mire a su hija . En Acapulco le pedí de favor que me diera unos días, donde de plano no nos vimos para nada a lo cual a él le dolió mucho no ver a su hija, legalmente yo no lo le puedo prohibir”, señaló.