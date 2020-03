Kimberly Loaiza revela colaboración con productor de Tusa

Kimberly Loaiza se dio a conocer a través de un video en Youtube en donde empezó a explicar el motivo de esté, el cual tituló "Haciendo música con el productor de "Tusa" y el primer diente de Kima", en donde explicó diferentes aventuras en compañía de su prometido Juan de Dios Pantoja, Kima y su equipo de trabajo.

El primer paso para empezar a realizar esta aventura inició en el aeropuerto donde se puede apreciar que todos portaban tapabocas en el que la intérprete de No Seas Celoso explicó que, a causa del nuevo Coronavirus, el cual no sabían si era cierto o mentira prefirieron tomar las precauciones adecuadas más con su hija Kima. Juan de Dios aprovechó para jugarle una broma a Kimberly Loaiza donde dijo que si a la bebé le daba el virus la tenían que abandonar, a lo cual le dijo que era una broma.

Al llegar a Medellín se encontraron con el productor de musica Ovy On The Drums, en donde ambos dijeron que trabajarían juntos para la nueva producción de Kimberly, en donde dieron a conocer la tonada de la canción a través de que su hija Kima estaba jugando con una guitarra pequeña.

Al estar en Medellín la pareja no perdió la oportunidad de divertirse, pues se quedaron en una cabaña que estaba cerca del agua en donde se pasaron en motos acuáticas Juan de Dios junto con el equipo de producción y Ovy On The Drums aprovecharon para ver quienes eran los valientes que se aventarían de lo alto de un puente hacia el agua, al cantante le costó trabajo hacerlo ya que fue el que duró más tiempo en hacerlo.

Por su parte la Lindura Mayor realizó "Flyboard",lo cual nunca había hecho y se mostraba nerviosa, pues consiste en sostenerse de un aparato que contiene agua y produce alzarla en medio del agua por medio del equilibrio, su prometido Pantoja le echaba porras para que lo lograra a lo cual no desaprovechoó y el también lo realizó.

Sin duda alguna, este es uno de los motivos que recientemente la pareja ha expuesto a través de su red social de Instagram, por la ausencia que han tenido, pues se encontraban grabando videos y la producción musical de Loaiza que próximamente dará a conocer en su lanzamiento oficial, ya que todas las linduritas lo esperan con ansias.