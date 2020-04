Kimberly Loaiza responde tajantemente a quienes le dicen plástico

Kimberly Loaiza es una de las cantantes más populares del momento, su tema No seas Celoso le dio más auge a su carrera y ha probado suerte en Tik Tok , plataforma en la que la que la ido bastante bien. Los videos con las divertidas temáticas que sube a dicha plataforma han sido del agrado de sus fans. Hasta el momento cuenta con más de 8.2 millones de seguidores.

En uno de los más recientes videos, Kimberly Loaiza cuestionó a sus fans de cómo se encontraban en casa y los invitó a quedarse en casa. Ella manifestó que , desde que llegó de Colombia no ha salido para nada en la calle, ni siquiera a ver la luz del sol. En esa misma publicación aprovecho para aclarar uno de los rumores que andan circulando en redes sociales, y es que los internautas se preguntan si aprovechó el viaje a Colombia para realizarse alguna operación estética.

Lee también:Kimberly Loaiza y Juan de Dios dan triste noticia a sus fans

Ya que mediante los TikTok que ha hecho la cantante, los haters comentaron que está operada y que es plástico, a lo cual ella desmintió eso, ya que para poder operarse una persona debe de mantener los cuidados necesarios como el tener faja todo el día. La intérprete de No Seas Celoso pidió a las personas informarse antes de hablar, por lo cual les dejó claro que si algún día se operara los sabrán por ella misma, ya que no está en contra de este tipo de cirugías.

Loaiza pidió a todas aquellas personas que no especulen cosas que no son, pues no esta miniendo, por lo que se siente agusto con su cuerpo. La famosa youtuber confesó que no tendría ningún problema en decir si algún día se llega a operar, por lo cual decidió utilizar sus instagram stories para aclararlo, ya que ella se encuentra muy ocupada en casa realizando videos de TikTok para que las personas no se aburran en casa.

Kimberly Loaiza es conocida por sus seguidores como “La Lindura Mayor” y ha sido una de las influencer más populares, debido al éxito en los proyectos que ha hecho, tanto en Youtube como en TikTok y con sus temas. Tan solo en Instagram cuenta con 16.7 millones de seguidores, fans que se mantienen al pendiente de lo que hace la influencer.

Uno de los éxitos más grandes que ha tenido la cantante ha sido el tema "No Seas Celoso", el cual hasta el día de hoy cuenta con más de 102,866,799 vistas. Entre los proyectos que realiza la influencer esta su nueva canción titulada "Apaga la Luz" la cual es una colaboración con Ovy On The Drums material que se grabó desde Medellín, Colombia, tema que sus seguidores están en espera de la fecha oficial de su lanzamiento.