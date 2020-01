Kimberly Loaiza promete nueva canción y la atacan en Twitter

Kimberly Loaiza es atacada en Twitter por dar a conocer sus nuevos proyectos musicales, motivo por el cual las personas empezaron a dar su punto de vista, en donde le recomendaron que no lanzara más temas, pues lo suyo no es cantar si no hacer videos.

Fue a través de Twitter y de Instagram que La Lindura Mayor prometió sus nuevos proyectos en los que incluye la música, refiriéndose a nuevas canciones. Ese pequeño comentario causó el revuelo en dichas redes sociales.

Noooo porfavor puro cancer para mis oídos �������� lo tuyo es hacer videos ya no cantes enserio cantas horrible y peor usas puro autotune �������������� — [email protected]����‍�� (@HermandezSalas) January 29, 2020

"Se vienen muchas cosas lindas, muchas canciones y muchos proyectos que ya quiero mostrarles", comentó Kimberly Loaiza

El post alcanzó 411 retweets y 1.5 millones de likes, el cual estuvo balanceado en entre comentarios positivos y negativos. En los comentarios negativos los usuarios hacian referencia a que Kimberly Loaiza no canta bien. Además de que la criticaron por la vestimenta que uso en No Seas Celoso, ya que no fue del agrado de muchas personas.

Nombre mana, canciones ya no.. tu no cantas chido :/ — kenia (@kenialeija) January 29, 2020

Los seguidores inmediatamente detectaron que se marcaba sus partes íntimas, lo que también causó revuelo en redes sociales criticándola por la manera en que se veía.

Los comentarios se desataron a partir de una visita que hizo la famosa youtuber al programa Hoy, donde presentó su canción "No seas Celoso". Para la sorpresa de Kimberly Loaiza la pusieron a participar en Canta la palabra, y tuvo que interpretar en vivo El Color de tus Ojos de la banda sinaloense MS.

Sii más canciones para que te vayas a cantar al programa HOY ������ y sigas haciendo el ridículo — AleArias (@Ale_arias21) January 29, 2020

Recientemente Kimberly Loaiza les regaló a algunos fans 12 celulares después de culminar una dinámica.