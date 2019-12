Kimberly Loaiza presume que fans de Hollywood bailan No seas Celoso

Sin duda, la famosa youtuber y cantante, Kimberly Loaiza está disfrutando del éxito que ha tiene su más reciente tema No seas Celoso, pues, desde su lanzamiento, el pasado 12 de diciembre, ha alcanzado las 45,051,086 reproducciones en Youtube.

Constantemente Kimberly Loaiza presume en sus Stories de Instagram el éxito que ha tenido su tema. Recientemente compartió que tiene fans hasta en Hollywood, las cuales sacaron los mejores pasos de baile con No seas Celoso.

Lee también: Kimberly Loaiza muestra video detrás de cámaras de su canción No Seas Celoso

"Si los celos fueran oro, serías millonario, con esas manías, papi, ya me estoy cansando, no hagas caso si te dicen que ando con fulano, yo te pregunto pa’ qué me celas, yo estoy pa’ ti, no estoy pa’ cualquiera (yeh, yeh, yeh)", es parte de la canción de No seas Celoso.

En el video se observa a un grupo de mujeres sacar sus mejores pasos de baile y al fondo el famoso letrero gigantesco de Hollywood, situado en una colina conocida como Monte Lee.

Con esto nos queda claro que Kimberly Loaiza tiene de fans a diferentes públicos, pues chicos y grandes disfrutan de su música.

Pese a que la Lindura Mayor disfruta del éxito de No seas Celoso, también se ha visto envuelta en una polémica con su visita al programa Hoy, donde cantó en vivo el tema El color de tus Ojos, hasta el cantante estadounidense Drake Bell se ofreció a darle su apoyo.

"El día que quieras te enseño a cantar", escribió el actor, cantautor y músico estadounidense en Twitter. Como era de esperarse el comentario generó mucha polémica entre los usuarios de dicha red social y comenzaron las especulaciones.