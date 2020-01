Kimberly Loaiza presume los regalos que le llegaron a Kima

Muy emocionada, Kimberly Loaiza presumió los regalos que recibió su adorada Kima. En su cuenta de Instagram la famosa youtuber, pareja del también influencer Juan de Dios Pantoja, compartió los detalles que le habían llegado a su pequeña Kima, pues no es la única por que constantemente la pareja recibe obsequios.

"Linduras mandaron más ropita para Kima, me emociona mucho, mucho, mucho", señaló Kimberly Loaiza al observar la envoltura.

Incrédula por observar la caja, La Lindura Mayor, optó mejor por indicar que abriría la caja y posteriormente diría cuál era su contenido. "Oigan ahora si que se pasaron, me encantaron, esto que hermoso, es un vestido que tiene su shorcito, me encantaron, me encantaron", indicó Loaiza.

En las mismas historias de Instagram, la famosa youtuber sinaloense bromeó respecto al parecido de Kima con Juan de Dios Pantoja, pues utilizó un filtro en el que se le ve a la pequeña con bigote e indica el gran parecido que tiene con su padre.

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja son unos de los youtubers del momento ya que se han posicionado a nivel nacional como uno de los mejores, pues, cuentan con millones de seguidores en sus distintas redes sociales y la plataforma de Youtube.

Kima se parece mucho a Juan de Dios Pantoja, asegura Kimberly Loaiza.

Poco antes del 2020, para ser exactos el 12 de diciembre, Kimberly Loaiza anunciaba su tema No Seas Celoso, sin embargo, nunca imaginó que serían un gran éxito. A un poco más de un mes de su lanzamiento No Seas Celoso lleva más de 60 millones de reproducciones en Youtube, razón para festejar.

Los regalos que recibió Kima.

Recientemente Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja anunciaron que darían un gran paso en sus vidas, habría boda.