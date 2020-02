Kimberly Loaiza pone a bailar a maestra y alumnos con No Seas Celoso

Kimberly Loaiza puso a bailar a una maestra y alumnos con su canción No Seas Celoso. Kimberly Loaiza, quien goza de una gran popularidad y que es llamda por sus seguidores como la "Lindura Mayor", sigue estando en tendencia gracias a su canción "No Seas Celoso", que en los últimos días ha alcanzado 80 millones de visitas en YouTube.

Recientemente la cantante y youtuber compartió en sus Stories de Intagram un video en donde se ve a una maestra y sus alumnos en el patio de una escuela bailando su reciente sencillo "No Seas Celoso".

En el video se puede apreciar que la maestra tiene en sus manos una bocina a la cual tiene a todo volumen la canción de No Seas Celoso, mientras que los niños bailan, gritan y se mueven al ritmo de la música. El video ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales. Sin duda alguna, la canción No seas Celoso ha cruzado fronteras ya que es una de las más escuchadas del momento.

La esposa de Juan de Dios Pantoja está a punto de lanzar una nueva canción. Kimberly Loiza ya dio una probadita de su nuevo tema Apaga la Luz, que seguramente será un éxito al igual que No Seas Celoso.

Ovy On The Drums tendrá una colaboración en el nuevo tema de la youtuber. Hace unos días La Lindura Mayor celebró los 80 millones de reproducciones de No Seas Celoso, hasta el momento la canción lleva 82,766,284 vistas a poco más de dos meses de su lanzamiento.

Esta es una muestra de que la canción No seas Celoso, se ha posicionado en el gusto de muchos mexicanos.

La cantante está próxima a dar a conocer oficialmente su nueva canción "Apaga la Luz", producción que fue a grabar y realizar en Medellín, Colombia, con la colaboración de Ovy On The Drums.