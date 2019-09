Kimberly Loaiza mueve sus caderas con éxito de Juan de Dios Pantoja

La famosa youtuber Kimberly Loaiza sorprendió a sus seguidores con un movimiento de caderas al ritmo de Welcome to the Maza, el más reciente éxito de su esposo Juan de Dios Pantoja.

Frente a un espejo, la influencer mazatleca realizó sus movimientos de caderas con los que sorprendió a sus millones de seguidores.

En un ajustado pantalón café y una blusa negra, la youtuber mexicana presumió que si sabe mover sus caderas y que mejor aún con el tema de su pareja, Welcome to the Maza.

Mientras que Kimberly Loaiza presumió sus movimientos de caderas, Juan de Dios Pantoja agredeció a sus fans su apoyo en su nuevo tema y además aprovechó para informar a sus seguidores que se había cortado el cabello.

Algo que también compartió con sus fans y que no podía faltar, fue el video que su amada Kim compartió en sus Stories de Instagram en apoyo a él. Además, Juan de Dios compartió unos videos de otras seguidoras realizando al igual que Kim movimientos de caderas.