Kimberly Loaiza muestra sus mejores pasos de No Seas Celoso

Hace apenas unos días que la famosa youtuber Kimberly Loaiza lanzó su nuevo sencillo No Seas Celoso y ya es todo un éxito, pues a pocas horas de estar en las diferentes plataformas de música, tan solo en Youtube ya lleva más de 17 millones de reproducciones.

Si algo que ha caracterizado a Kimberly Loaiza es que siempre esta en contacto con sus fans a través de las redes sociales, pues a parte de deliitarlos con fotografías aprovecha para mostrar a su hija Kima, quien cada vez que aparece en Instagram derrite la red. El pasado 12 de diciembre La Lindura Mayor estuvo de manteles largos, pues festejó su cumpleaños número 22, cinco meses de vida de Kima y su éxito No Seas Celoso.

Lee también: Kimberly Loaiza le copia a Yuya con tutorial de maquillaje

A unos días del lanzamiento de No Seas Celoso, Kimberly Loaiza compartió un video en Instagram donde mostró sus mejores pasos de baile del tema y aprovechó para invitar a sus millones de seguidores a escuchar la canción. La Lindura Mayor también cuestionó a sus fans qué tanto les gustó No Seas Celoso.

"Del 1 al 10 ¿qué tanto les gustó #noseasceloso? Los leo", escribió la youtuber luego de modelar y compartir sus mejores pasos de baile.

Sin embargo, algo que ha llamado mucho la atención de los usuarios es uno de los trajes que utilizó para la canción, pues para muchos no fue de su agrado, ya que aseguran que no le favoreció en nada a la youtuber.

El traje que ha causado polémica es un jumper con brillo.

"Kimby no me gusta para nada en lo absoluto ese atuendo no te favorece en nada y no sé si es que no sabes bailar pero es raro crítica constructiva... Me encantó la música ya voy a hacer muchos Tik Tok".

"No me gusta ese vestuario, tu parte íntima de ve muy del asco ya compórtate como una verdadera madre", fueron algunos de los duros mensajes en Instagram.