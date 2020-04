Kimberly Loaiza muestra su rutina de ejercicios de glúteos y piernas

Kimberly Loaiza es una de las cantantes y youtubers más populares del momento, a parte de ser madre de una bebé llamada Kima, quien acaba de cumplir apenas 9 meses y que sigue los pasos de sus padres. A través de Instagram la cantante dio a conocer su rutina de ejercicio matutina de glúteos y piernas para mantenerse en forma.

Aunque muchos haters aseguran que la intérprete de No Seas Celoso no posee una figura enviadiable y que está operada, Kimberly Loaiza ha dejado en claro que no se ha sometido a ninguna cirugía de glúteos o abdomen, solo de nariz y que el cuerpo que tiene es natural. Pese a las críticas, la joven youtuber quiso compartir el video en donde se ve haciendo ejercicio para mantenerse en forma.

Lee también:Kimberly Loaiza y Juan de Dios califican los No Seas Celoso CHALLENGE

En el video puso una descripción para que sus seguidores observaran de que se trataba: “MI RUTINA DE PIERNA Y GLÚTEO, soy nueva en estas linduras, pero vamos a mejorar mucho ?.

Con el embarazo el cuerpo cambia completamente, sin embargo, fue su pareja Juan de Dios Pantoja, quien aseguró que Kimberly se veía mucho mejor después de que tuvo a Kima, esto después de que la cantante fuera severamente atacada tras asistir a la presentación de los premios de los Spotify Awards en donde portaba una blusa y una falda negra en la cual se le veía parte de su abdomen.

Debido a varias fotografías que compartió en su Instagram, los internautas comentaron que tenía unos kilos de más que después de haber tenido a su hija, el cambio se le había notado rápidamente. Por lo cual la youtuber no se quedó callada y subió una imagen en la que dio a conocer que empezaría a realizar una rutina de ejercicios para quitar esos kilos.