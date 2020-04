Kimberly Loaiza llama "corrriente" a Lizbeth Rodríguez

Kimberly Loaiza quien se había mantenido al margen de la situación después de que Lizbeth Rodríguez le compartiera un video como prueba de infidelidad de su novio Juan de Dios Pantoja, reapareció en sus redes sociales para enfrentar la polémica que se vive entorno a los videos íntimos que se viralizaron del intérprete de Mi plan y para responder a La ex Chica Badabun, esto, después de que Rodríguez compartiera memes de Loaiza.

Kimberly Loaiza decidió hacer frente a toda la ola de ataques que surgieron en contra de ella y su novio, comenzando con Lizbeth Rodríguez, quien a través de sus historias de Instagram aprovechó para compartir un video de Tik Tok de una parodia de La Lindura Mayor.

“Amiga, date cuenta”, señaló Lizbeth en un clip de TikTok, mientras que en otro video de parodia señalaba “digan lo que digan no me voy a dar cuenta, ¿ok?”. Pero no fue todo, ya que la Chica Badabun se defendió de todas aquellas personas que la atacan .

“Para todas esas personas que se la pasan diciéndome que solo quiero afectar a una persona con mis publicaciones, piensen, ¿ustedes creen que en este momento esa persona si quiere tenga permitido usar el celular, no lo creo", señaló.

Por su parte, Kimberly Loaiza no se quedó callada y aprovechó su cuenta de Twitter para contestar a la conductora de Secretos.

Una mujer fuerte es aquella que es capaz de sonreír esta mañana, como si no hubiese llorado toda la noche. Para verdades el tiempo y para justicia DIOS, no ustedes. pic.twitter.com/BpvGTpQw73 — Kimberly Loaiza ���� (@KimberlyLoaiza_) April 19, 2020

"Lizbeth, puedes seguir burlándote de mí el tiempo que quieras, compartiendo publicaciones donde me humillan, pero yo no te pagaré con la misma moneda, porque eso me haría rebajarme a lo que tú eres y yo no soy una mujer como tú", escribió Loaiza.

Posteriormente, Kimberly Loaiza dejó en claro que es una mujer fuerte y con una fotografía posando junto a un árbol respondió a todos aquellos que la critican por la actitud que ha tomado tras el escándalo en el que está involucrado el padre de su hija.

"Una mujer fuerte es aquella que es capaz de sonreír esta mañana, como si no hubiese llorado toda la noche. Para verdades el tiempo y para justicia DIOS, no ustedes", escribió la famosa youtuber.

Recordemos que fue Lizbeth Rodríguez quien reveló que Juan de Dios Pantoja le había sido infiel a Kimberly con el ex chico Badabun, Kevin Panini.