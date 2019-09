Kimberly Loaiza le hace propuesta a Juan de Dios Pantoja y fans enloquecen

La influencer mexicana Kimberly Loaiza consintió a sus fans con una imagen de cuando estaba embarazada de Kima, y como era de esperarse la Lindura Mayor recibió un sinfín de comentarios, sin embargo, algo que llamó la atención de sus millones de seguidores fue el comentario de Juan de Dios Pantoja.

Resulta que Kimberly Loaiza aprovechó la imagen para recordar lo bonito que la pasó durante su embarazo y escribió:

"Los recuerdos son tan lindos, hasta me hacen sentir embarazada de nuevo #tbt", motivo por el cual Juan de Dios no se quedó callado y la retó a tener otro bebé.

"Cuando quieras mi amor", escribió el famoso youtuber. El comentario de Juan de Dios causó locura en los seguidores de Kimberly, quienes le pdieron que se esperaran, ya que era muy pronto.

"No tan rápido", "chale ya tan rápido ajajjaja", fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Recordemos que Juan de Dios Pantoja esta pasando un momento muy importante en su vida con el nacimiento de su hija Kima y por su recientemente estrenó de su tema Welcome to the Maza, el cual esta siendo una locura no solo en México si no en otros paises de América.