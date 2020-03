Kimberly Loaiza lanza divertido Tik Tok a Juan de Dios y a Kima

Mediante un vídeo en la aplicación de Tik Tok, Kimberly Loaiza, ubicada por sus fans como "La Lindura Mayor" realizó un vídeo en el que los protagonistas fueron su prometido Juan de Dios Pantoja y su hija Kima. En el mismo, se puede apreciar que la cantante trae en su mano una botella de agua mientras suena el éxito de Uptown Funk de Bruno Mars, de fondo.

En el videoclip aparece Kima sentada en un sillón y a un lado de ella su papá Juan de Dios Pantoja. En la escena, Loaiza se acerca a la bebé con la botella destapada con la intención de echarle agua a la pequeña, y justamente en el momento en que la canción llega a la palabra "Stop" y la lindurita se detiene.

Lee también:Kimberly Loaiza y Juan de Dios anuncian gira de Jukilop

Juan de Dios le tapa los ojitos a la bebé haciendo una seña de "no" con el índice y la cabeza, aunque la niña no supiera de qué se trata, pero cuando la canción vuelve a tocar en el instante de "Wait a minute", es cuando Kimberly le lanza el agua a la cara a su prometido, mismo que se ve sorprendido haciendo una cara chistosa, al no esperarse que su prometida le aventara el agua a él.

La pareja ha estado ausente desde hace unos días de sus redes sociales, y recientemente dieron a conocer los motivos de su ausencia en Instagram, Twitter, canales de YouTube, etc. Pues ambos han estado grabando videos para la aplicación de Tik Tok y otros proyectos como la preparación de una nueva canción de la lindura mayor.

Recordemos que Kimberly recientemente dio a conocer una probadita de lo que sería su nueva canción titulada "Apaga la Luz", en colaboración con Ovy On The Drums. Al mostrar unas notas de la canción y la música, las linduritas como ella les llama a sus seguidores, quedaron impresionados y esperan con ansias que ya salga oficialmente la canción.